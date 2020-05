The New York Times piše o Dubrovniku

Situaciju u rodnom Dubrovniku opisao je Darko Perojević, ispričavši novinaru kako je prva karantena uvedena upravo u Dubrovniku u 14. stoljeću i to kako bi se lokalno stanovništvo zaštitilo od kuge

Jedna od najtiražnijih američkih dnevnih novina, The New York Times, čije online izdanje prati preko 5 milijuna pretplatnika, uvrstila je Dubrovnik u top 11 svjetskih turističkih destinacija koje su, usred pandemije korona virusa, pretvorene u mirna mjesta za život, izvijestila je Ina Rodin, direktorica Predstavništva HTZ-a u New Yorku.

Prema pisanju The New York Timesa, 11 najposjećenijih turističkih destinacija svijeta u posljednje je vrijeme potpuno promijenilo svoju vizuru, pa se tako, osim Dubrovnika, izdvojene „promijenjene“ destinacije su Rim, Bali, Island, Amsterdam, Barcelona, Pariz, Venecija, Prag, Halong Bay u Vijetnamu i otočje Galapagos. Lokalni stanovnici podijelili su svoja nova iskustva, a situaciju u rodnom Dubrovniku opisao je Darko Perojević, chef i vlasnik restorana „Azur“. „Na trenutak se čini kao da smo grad vratili sebi“, rekao je, ispričavši kako je prva karantena uvedena upravo u Dubrovniku u 14. stoljeću i to kako bi se lokalno stanovništvo zaštitilo od kuge. (https://www.dulist.hr/zanimljivosti/)