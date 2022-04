Sve tekstove u ovom jedinstvenom izdanju napisali su znanstvenici s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Instituta Ruđer Bošković, redom ponajveći stručnjaci područja koje su za ovu priliku obradili. Izuzetnoj privlačnosti knjige, pridonosi bogata slikovna građa, prikupljena u najeminentnijim muzejskim i arhivskim ustanovama u nas

Enciklopedijsko izdanje knjige 'Temelji Hrvatske' pripremilo je 14 eminentnih stručnjaka u povodu 30. godišnjice samostalnosti Republike Hrvatske i 30. godišnjice njezina međunarodnog priznanja, objavila je izdavačka kuća Mozaik knjiga.

Prestižno, bibliografsko izdanje „Temelji Hrvatske“ objedinjuje sve one ključne trenutke iz naše duge povijesti i postaje na putu razvoja hrvatskoga društva. Ova izuzetna knjiga obuhvaća sve one genijalne pojedince koji su svojim stvaralaštvom Hrvate i sve hrvatske građane smjestili uz bok ostalih europskih naroda. Ovo kapitalno djelo dragocjen je dokaz bogate baštine, koja govori o višestoljetnoj prisutnosti hrvatskog naroda na ovome prostoru, kao i o pobjedama i postignućima na njegovu putu do ujedinjenja i samostalnosti.

Bogato ilustrirano izdanje prati razvoj hrvatskoga društva od samih početaka ‒ od doseljavanja Slavena u ovaj dio Europe, preko prvog spomena hrvatskoga imena i prvih hrvatskih vladara do prvih dokumenata napisanih glagoljskim slovima na hrvatskom jeziku. Uzbudljivo putovanje kroz bogatu hrvatsku prošlost nastavlja se razvojem hrvatskog društva u okvirima većih državnih zajednica ‒ Ugarsko-Hrvatskog Kraljevstva, Habsburške Monarhije (kasnije Austro-Ugarske) i jugoslavenskih državnih zajednica u 20. stoljeću. Posljednjih trideset godina pratimo razvoj samostalne i suverene Republike Hrvatske, njezinu teško stečenu slobodu i uspjehe na međunarodnom planu koji su doveli do toga da, unatoč svim teškoćama, naša domovina postane punopravna članica svih europskih i svjetskih organizacija.

Sve tekstove u ovom jedinstvenom izdanju napisali su znanstvenici s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Instituta Ruđer Bošković, redom ponajveći stručnjaci područja koje su za ovu priliku obradili. Izuzetnoj privlačnosti knjige, uz stručne tekstove koji su pisani jezikom razumljivim širem krugu čitatelja, pridonosi bogata slikovna građa, prikupljena u najeminentnijim muzejskim i arhivskim ustanovama u nas.

„Kapitalno djelo koja obuhvaća sve one višestoljetne vrijednosti na kojima počiva suvremena Republika Hrvatska. Bezvremenska knjiga za našu i buduće generacije“, izjavio je urednik knjige Vid Jakša Opačić.