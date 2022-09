Tema likovnog natječaja Iserlohn-Essen-Rovinj-Karlovac-Jajce je drvo

Međunarodni likovni raspisuje se za djecu Hrvata u iseljeništvu i djecu iz Hrvatske u dobi od 1. do 8. razreda osnovne škole. Izložba učeničkih radova održat će se u Njemačkoj, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini pod pokroviteljstvom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatske matice iseljenika, a u suradnji s internetskim portalom Hrvatski glas Berlin, Maticom hrvatskom za Ruhrsko područje, OŠ V. Nazora Rovinj, OŠ Dubovac Karlovac i OŠ 13. rujna Jajce

Naši umjetnici iz Iserlohna, bračni par Karačić, Ankica i Ante, otvaraju i objavljuju novi međunarodni, likovni natječaj 2023. Tema je “Drvo, mudrost – znanje – križ – stablo”.

Međunarodni likovni natječaj 2023. Iserlohn-Essen-Rovinj-Karlovac-Jajce raspisuje se za djecu Hrvata u iseljeništvu i djecu iz Hrvatske u dobi od 1. do 8. razreda osnovne škole.

Izložba učeničkih radova održat će se u Njemačkoj, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini pod pokroviteljstvom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Hrvatske matice iseljenika, a u suradnji s internetskim portalom Hrvatski glas Berlin, Maticom hrvatskom za Ruhrsko područje, Osnovnom školom V. Nazor Rovinj, Osnovnom školom Dubovac Karlovac i Osnovnom školom 13. rujan Jajce.

Proglašenje nagrađenih likovnih radova bit će u Gradskoj galeriji Iserlohn, do kraja ožujka 2023. godine. Nagrađuju se radovi u kategoriji od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda.

Tehnika: kombinirana tehnika, kolaž, tuš, flomaster…

Format: A4

Rok prijave: 15. veljače 2023. godine

Svaki rad na poleđini treba sadržavati sljedeće podatke sudionika: ime i prezime, razred, država, adresa i naziv škole, e-adresa i ime i prezime mentora. Podaci na poleđini trebaju biti ispisani velikim, tiskanim slovima

Radovi se šalju na adresu: Ankica i Ante Karačić, 58640 ISERLOHN, Stormstr.3, Njemačka

Ako se radi o manje od pet radova, šalju se na e-mail: a.karacic@gmx.de

Literarni dio natječaja bit će naknadno objavljen.

Medijski pokrovitelj: Hrvatski glas Berlin

Tekst i foto https://hrvatskiglas-berlin.eu/?p=2206500