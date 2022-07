Takmičenje risara – Dužijanca 2022.

Natjecanje će se ove godine održati u Đurđinu, na njivi pokraj crkve Sv. Josipa Radnika

Takmičenje risara je manifestacija koja nas vraća u prošlost, a istodobno budi želju za natjecanjem. To je manifestacija protkana etnografskim sadržajem prikazanim na tradicionalni način od risa do vršidbe, s ciljem da se ljudima prikaže kako se nekad radio ris, kako su to radili naši stari, bez strojeva koje imamo danas. Ovakav manifestacijski prikaz žetvenih radova slavimo više od 50 godina.

Natjecanje će se ove godine održati u subotu, 9. srpnja u Đurđinu, na njivi pokraj crkve Sv. Josipa Radnika. Program počinje u 6.30 sati.

Tekst i foto ZKVH https://www.zkvh.org.