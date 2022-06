Susret pjesnika hrvatske iseljeničke lirike u Rimu

Susret „Hrvatska iseljenička poezija ispod rimskog neba“ organiziraju Pjesnička udruga Hrvatske iseljeničke lirike New York, Hrvatsko-talijanska udruga – Rim, Papinski Hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu, Veleposlanstvo Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i Američki hrvatski kongres

U Rimu se od 9. do 12. lipnja 2022. održava 21. Susret pjesnika hrvatske iseljeničke lirike pod nazivom „Hrvatska iseljenička poezija ispod rimskog neba“. Susret organiziraju Pjesnička udruga Hrvatske iseljeničke lirike New York, Hrvatsko-talijanska udruga – Rim, Papinski Hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu, Veleposlanstvo Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i Američki hrvatski kongres.

Radni dio susreta održat će se u prostorima Papinskog Hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu u petak, 10. lipnja s početkom u 16:00 sati te u subotu, 11. lipnja također s početkom u 16:00 sati – kada će najprije biti slavljena sveta misa koju će u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima predvoditi rektor Zavoda vlč. Marko Đurin, a nakon toga nastavit će program u salonu Zavoda.

Pjesnička udruga hrvatske iseljeničke lirike (HIL) New York osnovana je u hrvatskoj katoličkoj misiji Astoria, New York, u rujnu 1999. godine. U travnju 2008. pjesnička Udruga VHIL, postala je članicom Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK) i ujedno Ujedinjenih naroda (UN ). U novim okolnostima Udruga je preimenovana u Pjesničku udrugu hrvatske izvandomovinske lirike (HIL), NY. Na petnaestu obljetnicu Udruge HIL osjećala se potreba za preimenovanje udruge te je vraćen prvotni naziv: Pjesnička udruga hrvatske iseljeničke lirike (HIL) New York.

P R O G R A M

lipnja 2022. (petak)

16:00 Svečana akademija uz 21. susret pjesnika HIL-a NY

Izvedba državnih himni RH i Italije

Uvodna riječ:

Don Marko Đurin, rektor Papinskog Hrvatskog zavoda sv. Jeronima, Tea Zupičić, otpravnica poslova u Veleposlanstvu RH pri Sv. Stolici,

Nada Pritisanac Matulich, predsjednica American Croatian Congressa, Svjetlana Lipanović, predsjednica Hrvatsko-talijanske udruge Rim

Recital : „Blagdan pjesničke riječi“

Sudjeluju pjesnici, članovi udruge HIL-a NY

Gost pjesnik Mia McCarthy

Predstavljanje monografije „ Tisuće milja opletenih stihovima“. O monografiji govore: Nada Pritisanac Matulich i Tuga Tarle

Predstavljanje 20. jubilarne zbirke pjesama HIL-a „Niko drugo more i drugi ljudi“

O novoj zbirci govorit će: urednica Nada Pupačić i izv.prof. dr. sc . s Filozofskog fakulteta u Splitu Gordana Laco, recenzentica

Pjesnici: Marjan Karabin – Švicarska, Mirjana Mihaljević Cairns – Vancouver, Drago Šaravanja -Sydney, Stjepan Šulek – Köln, Tuga Tarle – Zagreb, Duška Granarić Tomašek – Sydney, Ivica Duje Ančić – Split

lipnja 2022. (subota)

16.00 sv. misa: misno slavlje predvodi don Marko Đurin, rektor

u prinošenju Darova sudjeluju pjesnici HIL-a NY

17.00 21. Susret novih pjesnika HIL-a NY

Stručno predavanje o moliškom jeziku – prof. Tomislav Marijana Bilosnić, hrvatski slikar i književnik iz Zadra

Novi pjesnici: Josip Čenić,Beč, Mario Giorgetta Molise, Svjetlana Lipanović Rim, Lucio Piccoli Rim, Igor Paro Ljubljana, Kata Raštigorac Samonik, Beč

Recenzent 21. Susreta u Rimu : prof. dr. sc. Sanja Vulić, Fakultet Hrvatskih studija u Zagrebu

Predstavljanje književnih uradaka: o Sanji Vulić govorit će izv. prof. dr. sc. Gordana Laco, Sveučilište u Splitu. Knjiga “Blago rasutih – Jezik Hrvata u dijaspori”dio I. Književni krug Split, 2021.

Pjesme, Vlasta Sindik-Pobor: priredila Sanja Vulić. Fakultet hrvatskih studija, Zagreb, 2021.

O Tomislavu Marijanu Bilosniću govorit će izv. prof. dr. sc. Sanja Knežević,. Sveučilište u Zadru. Zbirka Molitva svetom Franji

O Tugi Tarle govorit će Ivana Bačić Serdarević, novinarka, spikerica – urednica na SBS radija u australskoj državnoj postaji. Zbirka Anatomija tuge

Gosti u programu : Mijo Bijuklić i prijatelji – pjesnici – glazbenici

Dubrovački Kavaljeri

Zatvaranje 21. susreta pjesnika HIL-a NY

Dodjela ruža uz zajedničko fotografiranje sudionika

(http://www.sveti-jeronim.org/susret-pjesnika-hrvatske-iseljenicke-lirike-u-rimu/#more-13693)