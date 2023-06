Sto godina od rođenja Zdravka Dučmelića

17. srpnja napunit će se sto godina od rođenja slikara Zdravka Dučmelića (1923. – 1989.). Dučmelić je rođen u Vinkovcima gdje je završio i srednju školu. Potom je upisao Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, no bio je ubrzo unovačen u vojsku NDH-a. To ga je nakraju dovelo do toga da je Dučmelić po završetku Drugog svjetskog rata morao napustiti Hrvatsku.

Svoje likovno obrazovanje nastavlja u Rimu i na Kraljevskoj akademiji San Fernando u Madridu. 1949. iz Španjolske odlazi u Argentinu. Tu se 1951. nastanjuje u Mendozi. U ovom argentinskom gradu postaje docent na Escuela Superior de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo. U istoj visokoj školi bit će i profesor i ravnatelj (1963. – 1966.).

Ono što je Dučmelića učinilo poznatim bilo je njegovo prijateljstvo i suradnja s jednim od najvećih argentinskih ali i svjetskih pisaca 20. st., Jorgeom Luisom Borgesom. Borgesa je portretirao nekoliko puta, no osobito su uspjele njegove ilustracije za Borgesovu knjigu „Labirinti“. Dučmelić je svoja djela izlagao diljem svijeta, a osobitu popularnost je doživjela njegova slika „La Biblioteca de Babel“ također nadahnuta Borgesom.

Tekst: HMI

Izvor: Leksikon hrvatskoga iseljeništva i manjina

Slika: Facebook