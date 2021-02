Stipendisti iz 18 država žele učiti hrvatski

Na Javni poziv Ureda zaprimljene su čak 333 prijave, i to iz Venezuele, Brazila, Bolivije, Kolumbije, Mađarske, Kanade, SAD -a, Poljske, Italije, Njemačke, Nizozemske, Ekvadora…

Mogućnost učenja hrvatskog jezika u Hrvatskoj, od ožujka do lipnja, odnosno u ljetnom semestru tekuće akademske godine, imat će 140 stipendista iz 18 država, najviše iz Argentine i Čilea.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske objavio je bodovnu listu s imenima 140 kandidata za stipendije koje su izazvale veliko zanimanje. Potvrđuje to podatak da su na javni poziv za dodjelu stipendija, koji je raspisao Središnji ured, zaprimljene čak 333 prijave. Neke od država iz kojih su stigle su: Venezuela, Brazil, Bolivija, Kolumbija, Mađarska, Kanada, Sjedinjene Američke Države, Poljska, Italija, Njemačka, Nizozemska, Ekvador… Na javni poziv mogli su se prijaviti pripadnici hrvatskoga naroda, njihovi supružnici kao i prijatelji hrvatskoga naroda koji njeguju hrvatski identitet i promiču hrvatsko kulturno zajedništvo, s navršenih 18 godina, završenom najmanje srednjom školom te s prebivalištem izvan Hrvatske ili pak u njoj ne duljim od tri godine. Konačna bodovna lista i odluka o stipendijama objavit će se nakon 27. veljače, roka do kojega se Središnjem uredu mogu podnositi prigovori na listu. Stipendija uključuje trošak tečaja hrvatskoga jezika, subvencioniranu prehranu do dva obroka dnevno, naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno u iznosu od 400 kuna mjesečno koja se isplaćuje svim stipendistima koji uspješno završe upisani semestar.

Objavljen javni poziv za prijavu projekata Hrvata izvan RH u svrhu ostvarenja financijske potpore Većina potencijalnih stipendista izjasnila se da hrvatski jezik želi učiti u Zagrebu, odnosno Splitu, tek po troje njih opredijelilo se za Rijeku i Osijek. Broj raspoloživih mjesta u studentskim domovima je ograničen, u Zagrebu ih je 50, u Splitu 20, u Rijeci pet i u Osijeku tri mjesta. Smještaj u njima odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, odnosno nadležni Studentski centar, a prednost imaju stipendisti s većim brojem bodova i mlađi od 36 godina, kakva je je većina potencijalnih stipendista.

Imajući u vidu ograničenu mogućnost kretanja i putovanja, kao i epidemiološke mjere zbog bolesti covid-19, Središnji ured poziva sve potencijalne stipendiste koji su trenutačno izvan Hrvatske, a pogotovo one izvan Europe, da još jednom razmotre mogućnost dolaska i ostanka u Hrvatskoj u svrhu pohađanja tečaja hrvatskoga jezika koji započinje u prvom tjednu ožujka. Ured preporučuje da se se prate preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (www.hzjz.hr) te službena stranica Vlade za pravodobne i točne informacije o koronavirusu (www.koronavirus.hr)

