Spomen-ploča Matiji Vlačiću Iliriku u Lutherstadt Wittenbergu

U povodu 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika u njemačkom gradu Lutherstadt Wittenberg u srijedu, 9. rujna u 15 sati, otkriva se spomen-ploča ovom hrvatskom i njemačkom protestantskom teologu, crkvenom povjesničaru i filologu. Lutherstadt Wittenberg nalazi se u saveznoj zemlji Sachsen-Anhalt.

Vlačić je u Wittenbergu, središtu protestantizma, boravio od 1541. do 1549. godine, a spomen-ploča je postavljena na kući u kojoj je živio. Kuća se nalazi u samom središtu grada, na središnjem trgu, na Kirchplatz broj 10, tik uz evangeličku gradsku crkvu St. Marien, u kojoj je služio i propovijedao Martin Luther, vjerski reformator, osnivač protestantizma i središnji lik reformacije. U crkvi je reformacijski oltar Lucasa Chranacha starijeg.

Matija Vlačić Ilirik (latinizirano Matthias Flacius Illyricus) rođen je u Labinu 3. ožujka 1520., a umro je u Frankfurtu na Majni 11. ožujka 1575. Školovao se u Veneciji, gdje se upoznao s reformacijskim pokretom, pa u Baselu i Tübingenu.1544. godine u Wittenbergu, na vodećem protestantskom sveučilištu, postaje magistar slobodnih umijeća te profesor hebrejskog i grčkog jezika. Od 1549. otvoreno istupa kako s jedne strane protiv duhovnog poglavara, pape kao čelnika Rimokatoličke crkve tako i s druge, protiv cara kao svjetovnog vladara, te postaje idejni pokretač te borbe zbog čega je često proganjan.

Vlačić je napisao oko 200 radova, od kojih su mnogi neobjavljeni. Glavni je organizator i jedan od urednika monumentalne Crkvene povijesti (Ecclesiastica historia, Basel, 1559. -1574.), poznate i pod naslovom Magdeburške centurije (Centuriae Magdeburgenses). U tom djelu od dvanaest svezaka kritički prikazuje povijest kršćanstva, s elementima opće povijesti, do uključivo 13. stoljeća. Najzrelije i najopsežnije mu je djelo Ključ Svetog pisma (lat. Clavis Scripturae Sacrae seu de Sermone Sacrarum literarum, Strasbourg, 1567.), u kojem se potvrdio kao tvorac protestantske hermeneutike i hermeneutike uopće. Ključ Svetog pisma je zapravo enciklopedijski rječnik hebreizama, koji je postao temeljnim djelom protestantskog tumačenja Biblije, u kojem je ustvrdio da je „povijest temelj poučavanja“ (historia est fundamentum doctrinae).

Vlačić je značajno doprinio metodi shvaćanja poruke tekstove.

Hermeneutika je izraz koji vjerojatno dolazi od grčke riječi ἑρμηνεύω hermeneuo: rastumačiti ili prevesti, a znači znanost, doktrinu ili način te vještinu tumačenja značenja i smisla tekstualnog zapisa, ili njegove poruke, govornog izričaja, umjetničke tvorevine ili obrasca ponašanja. Hermeneutika prema predmetu, odnosno području na koje se odnosi može biti tradicionalna, talmudska, biblijska, kuranska, filozofska, znanstvena, apostolska, grčka, rimska, srednjeg vijeka itd.

U Magdeburgu Matija Vlačić počinje pisati djelo kojim potiče i ohrabruje sljedbenike protestantizma u borbi za istinu, koja se prema Vlačiću odvijala na području osobne spoznaje, u primjeni istine u vlastitu življenju i djelovanju. U toj borbi za spoznaju istine slagao je katalog svjedoka, kršćanskih mislilaca i pisanih dokumenata koji su na tom putu istine bili svjedoci kršćanske povijesti i koji su se do piščeva doba suprotstavljali papi (Catalogus testium veritatis, qui ante nostram etatem reclamarunt Papae, Basel, 1556.). Katalog svjedoka istine najčitanije je i najviše puta prevođeno i tiskano Vlačićevo djelo. Za Vlačićeva života tiskano je dva puta.

U povodu 500. obljetnice Vlačićevog rođenja, 26. lipnja ove godine, Richard Thomas je u Lutherstadt Wittenbergu u ime Rotary kluba Wittenberg predstavio spomen-ploču Matiji Vlačiću Iliriku. U Wittenbergu spomen-ploče čuvaju sjećanje na istaknute građane ili goste grada na fasadama njihovih domova, mjesta rada ili četvrti, a imaju dugu tradiciju u ovom gradu. Prva takva ploča postavljena je još 1845. Lokalni Rotary Club obvezao se na ovu zadaću sredinom 1990ih.

Spomen-ploča Matiji Vlačiću Iliriku napravljena je zahvaljujući sponzorstvu i na inicijativu Karlovčanina, dr. Luke Ilića, teologa i povjesničara reformacije, autora monografije Theologian of Sin and Grace: The Process of Radicalization in the Theology of Matthias Flacius Illyricus, 2014. (hrvatsko izdanje: Milost, vjera i grijeh. Teologija Matije Vlačića Ilirika, 2014.), ujedno i člana Hrvatske kulturne zajednice Wiesbaden e. V. – Ogranak Matice hrvatske. Iliću je početkom kolovoza o. g. Grad Labin dodijelio Zahvalu Grada Labina za kontinuirano proučavanje djela Matije Vlačića Ilirika i promociju Labina.

Spomen-ploču će u nazočnosti Gordana Bakote, veleposlanika RH u Saveznoj Republici Njemačkoj, otkriti nadgradonačelnik Lutherstadt Wittenberga, Torsten Zugehör (neovisni), a otkrivanju će, između ostalih, prisustvovati dr. Wolfgang Kelm, predsjednik wittenberškog Rotary kluba i dr. Luka Ilić. Gradonačelnik grada Labina, Valter Glavičić, otkazao je dolazak zbog korone. (culturenet.hr)