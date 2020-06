Španjolski roman o Hrvatici

Radnja romana, koji će se uskoro početi prodavati u knjižarama u Španjolskoj, , odvija se u aktualnom trenutku u Portugalu i Španjolskoj, a bavi se problemom koji ima policija prilikom istraživanja i uhićenja osoba zaštićenih Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine

Radnja romana, napisanog na 374 stranice, odvija se u aktualnom trenutku u Portugalu i Španjolskoj, a bavi se problemom koji ima policija prilikom istraživanja i uhićenja osoba zaštićenih Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine. Roman će se ovaj tjedan početi prodavati u knjižarama u Španjolskoj.

Španjolski autor Jorge García García (39) pisac i povjesničar, studirao je na Sveučilištu u Salamanci i pripadnik je španjolskih oružanih snaga. Ovo mu je prvi kriminalistički roman. “Dosad sam, s obzirom na obrazovanje, pisao povijesne eseje i biografije. No nakon dugog iskustva imao sam želju stvoriti fikcijsku radnju i likove”, kaže García u razgovoru za Hinu. “Dva su razloga zašto sam se uključio u ovaj žanr. Imam sklonost prema kriminalističkim romanima te sam oduvijek htio ispričati priču o osveti koja u pozadini ima diplomatski imunitet”, dodaje. “Naslov ‘Hrvatica’ dao sam na kraju zbog snage koju je smogla glavna protagonistkinja Sandra Vitezić. Htio sam stvoriti snažnu ličnost pa je u romanu njezina majka Danica hrvatska ratna novinarka rođena u Vukovaru. Bilo mi je potrebno osmisliti čvrstu osobu, koja je proživjela taj rat, i koja će sve to prenijeti svojoj kćeri”, kaže García. “To mi je bilo od vitalne važnosti za roman, premda nemam nikakve veze s Hrvatskom i Hrvatima”. Sandra Vázquez Vitezić studirala je novinarstvo kako bi krenula putem svojih roditelja, no pod utjecajem militantnog duha djeda Ramóna Vázqueza pristupa španjolskim oružanim snagama. Roman, u izdanju kuće Amarante, bio je 2019. godine finalist nagrade “Premio Azorín”, koja se od 1994. godine dodjeljuje za najznačajniji novi roman napisan na španjolskom jeziku. Nagrade se dodjeluju u gradu Alicanteu na jugu Španjolske, u znak sjećanja na tamošnjega pisca Joséa Martíneza Ruiza poznatog kao Azorín. “Roman ‘Hrvatica’ teško će ubrzo biti preveden na druge jezike jer je Amarante izdavačka kuća srednje veličine s ograničenim resursima te klijentima u Španjolskoj i Latinskoj Americi. No nadam se da će doživjeti uspjeh koji bi joj omogućio širenje na ostatak Europe”, napominje García čija su očekivanja od “Hrvatice” velika. (Hina)