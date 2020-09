Smrt mladog salezijanca

U petak 28. kolovoza, vraćajući se iz Mađarske u Sloveniju, u tragičnoj prometnoj nesreći preminuo je mladi salezijanac Matild Josip Domić.

Matild Domić (ime Josip dodao je nakon zaređenja) rođen je i za svećenika primljen u Sloveniji, ali su njegovi roditelji Josip i Klara porijeklom iz Gunje u Hrvatskoj.

Smrt mladog svećenika potresla je brojne vjernike od Slovenije do Vojvodine u Srbiji, gdje je uskoro trebao ići služiti lokalnoj mađarskoj zajednici. Tijekom ljeta je zbog toga boravio u Mađarskoj učeći jezik. Kako javlja slovenski portal Družina, Domić se sredinom kolovoza vratio u rodnu zemlju samo da bi prije nekoliko dana ponovno posjetio Mađarsku gdje je biciklom obišao jezero Balaton. Isti medij javlja kako je svećenik stradao u nesreći u blizini mađarsko-slovenske granice.

“Bio je dobar kao kruh, uvijek nasmijan, srdačan, pun ljubavi za ljude oko sebe, dobri duh svakoga društva”, rekao je za Jutarnji list o svom prijatelju i subratu don Branko Bendra, mladi hrvatski salezijanac.

Isti medij javlja kako je Matild, premda rođen u Sloveniji, obožavao Hrvatsku i Gunju te je uvijek s ponosom isticao svoje porijeklo. Dapače, kraju iz kojeg dolaze njegovi roditelji pomogao je u jednom od najtežih trenutaka za tamošnje stanovnike – poplavi koja je 2014. doslovno potopila Gunju.

“Došao je s roditeljima, dovezli su pun kombi raznih najpotrebitijih stvari i to se podijelilo mještanima. Onda je i njegova župa iz Slovenije poslala novčani doprinos našoj crkvi u Gunji, pa se i to podijelilo mještanima. Ovdje su ga svi jako voljeli. Ne samo u Gunji, nego i u okolnim mjestima”, poručila je Matildova strina Snježana Domić.

Don Branko dodao je pak da je njegov prijatelj i subrat u svako društvo donosio ozračje obiteljskog duha, a kao svećenik je bio pomalo i neobičan, nesklon formalizmu.

“Nikada nije patio od formalnosti i nikada ga nije bilo briga što će drugi o nečemu reći. Radio je ono što je osjećao da treba raditi kako bi pomogao ljudima bilo savjetom, bilo na neki drugi način. Jako prirodan, spontan i iskren, a to su najviše prepoznavali i voljeli mladi”, poručio je salezijanac.

Matild Josip Domić bio je aktivan i na društvenim mrežama poput Instagrama i You Tubea. Njegov posljednji status na Facebooku napisan je na tri jezika, a glasi:

Köszönöm Jézus = Thank you, Jesus = Hvala ti, Isuse

Köszönöm Uram = Thank you, my Lord = Hvala ti, Gospode moj

Hogy szeretsz engem. = Because you love me. = Jer me voliš.

Tekst: Bitno.net

Fotografija: radio.ognjisce.si