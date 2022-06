Sanja Pilić nominirana za prestižnu dansku nagradu

Nagradu Hans Christian Andersen dodjeljuju u Danskoj svake dvije godine, a često je nazivaju i “malom Nobelovom nagradom”

Književnica Sanja Pilić nominirana je za prestižnu nagradu Hans Christian Andersen koja se dodjeljuje u Danskoj svake dvije godine, a koju često nazivaju i “malom Nobelovom nagradom”.

Hrvatski centar za dječju knjigu kao Hrvatska sekcija IBBY-ja (The International Board on Books for Young People) kandidira hrvatske autore i knjige za IBBY-jeve nagrade, priznanja i projekte. Programsko i savjetodavno tijelo Hrvatskog centra za dječju knjigu je Nacionalni odbor za dječju knjigu koji je na sastanku, 15. lipnja 2022. godine, odlučivao o kandidatima za Nagradu Hans Christian Andersen 2024. i nominaciji za IBBY-jev projekt Silent Books. Final Destination Lampedusa 2023.

Na sastanku je odlučeno da će hrvatska kandidatkinja za najveću svjetsku nagradu za književnost za djecu i mlade, Nagradu Hans Christian Andersen 2024., biti istaknuta hrvatska književnica Sanja Pilić. Pilić je objavila preko 60 djela prvenstveno za djecu, ali i odrasle, od kojih su mnoga objavljena u velikim nakladama i u više izdanja, neka su i prevedena na druge jezike. Po njenim djelima za djecu i mlade nastale su kazališne predstave, a dobitnica je i brojnih nagrada i priznanja.

