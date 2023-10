U Hrvatskoj je matici iseljenika u četvrtak, 5. listopada 2023. pred brojnim poklonicima književnosti za djecu i mlade održana promocija zbirke pjesama za djecu Šaljivo putovanje Hrvatskom Irene Stanić Rašin.

Ovu šarmantnu knjigu tiskalo je Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade u biblioteci Kitica, a predstavile su je voditeljica Odjela za nakladništvo Hrvatske matice iseljenika Vesna Kukavica, urednica i književnica Silvija Šesto, prof. dr. sc. Diana Zalar s Katedre za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu Učiteljskog fakulteta u Zagrebu te autorica Irena Stanić Rašin.

Suurednica Silvija Šesto u svome je pogovoru istaknula da ova zbirka „otkriva mjesta kroz sjajne poetske dosjetke, male stihovane priče, navodi čitatelja na daljnje istraživanje vješto prevlačeći kroz poetski materijal element poučavanja. Premrežavajući stihovima mala i velika mjesta naše domovine, autoričin ludizam ne prestaje do kraja zbirke kad nam kao dodatak pruža malu enigmatsku slagalicu poigravši se imenima i spojivši ih u novu simpatičnu cjelinu.“

Uz razgovor o ovoj knjizi, kao i o autoričinu književnome opusu te čitanje odabranih pjesama iz zbirki Šaljivo putovanje Hrvatskom i Djetinjstvene pjesme, autorica je za kraj pripremila pravo scensko iznenađenje – lutkarsku predstavu koju je sama izvela, a koja je temeljena na proznoj adaptaciji na engleskom jeziku narodne pjesmice Pošla koka na Pazar – When Hen Was on Her Way to Market.

Irena Stanić Rašin živi i djeluje na potezu Boston-Zagreb. Aktivna je članica zajednica u kojima živi i djeluje. Na poticaj Hrvatske matice iseljenika 2019. godine dodijeljen joj je orden Reda hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana te očuvanju identiteta hrvatske zajednice u Bostonu. Bavi se pisanjem, prevođenjem i poučavanjem hrvatskoga jezika i kulture te angloameričke i talijanske književnosti i kulture. Doktorandica je na poslijediplomskom studiju Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za svoj rad na pomoći školama u gradu Arlingtonu u saveznoj američkoj državi Massachusetts, 2007. godine bila je među dobitnicima godišnje nagrade George P. Faulkner za izvanredan doprinos mladima. Godine 2022. primila je godišnju nagradu Harvard Club of Boston Prize Book Friends of Education Award koja se dodjeljuje pojedincima za značajan doprinos obrazovanju učenika u njihovim zajednicama.

Tekst: Lada Kanajet Šimić; Fotografije: Snježana Radoš