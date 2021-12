Roman Marijane Dokoze predstavljen u Berlinu i Zagrebu

Roman je nedavno izdala izdavačka kuće Despot Infinitus , a predstavljen je u studenome u Berlinu i na Interliberu u Zagrebu

Književnica i urednica portala Fenix-magazin.de https://fenix-magazin.de/ Marijana Dokoza predstavila je prošli mjesec, 19. studenoga u hrvatskom veleposlanstvu u Berlinu svoj novi roman pod nazivom “Njegova žena”. Predstavljanje romana organizirala je Hrvatska kulturno-umjetnička i sportska zajednica e.V. Berlin u suoorganizaciji s Veleposlanstvom RH u Berlinu.

Roman je nedavno izdala izdavačke kuće Despot Infinitus , a predstavljen je u studenome na najvećem i najstarijem hrvatskom sajmu knjiga Interliber u Zagrebu. U pripremi je i englesko izdanje romana.

“Njegova žena” je priča temeljena na istinitim događajima o ženi koja je prevarena, psihički i fizički zlostavljana, a koja u jednom trenutku svog života doznaje da je otac njezino dvoje djece optužen za silovanje maloljetne djevojčice koje je počinio tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Iako su imena likova izmijenjena, uglavnom zato da bi se zaštitili pojedinci, doista je riječ o iskrenoj ljubavi žene prema muškarcu koji pod svaku cijenu pokušava izbjeći kaznu za počinjeno djelo. (….) To je jedna potresna sudbina pokopanih iluzija i nada, nemir koji obitava u tijelu i duši u njemu. Tek kad se taj naizgled superiorni muškarac susretne s emocijama i ljubavlju svoje djece, preobražava se u njemu mrzitelj i silnik u onoga koji bi mogao sagledati lijepu i čistu stranu života, obiteljske idile i svijetle budućnosti. No on je obilježen, ne samo svojom prošlošću, nego i eventualnom budućnosti nad kojim lebdi otvoreno pitanje: Jednom zločin počinio? Opet bi mogao? (iz osvrta Ljiljane Tadić-Adžamić, književnice i književne kritičarke iz Frankfurta na Majni)