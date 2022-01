Pulska Izložba Božić u Hrvata – jaslice i pučki običaji Jadranke Relote

Autorica je Argentinka hrvatskih korijena, koja od 2016. živi i radi u Puli, izrađuje minijature na staklu u stilu naive, minijature na platnu i drvu, pisanice, istarske suvenire i druge rukotvorine inspirirane hrvatskom baštinom. Usto, godinama se bavi proučavanjem i afirmacijom hrvatske etnografske baštine te je održala više radionica izrade pisanica i slikanja na staklu u Argentini i Hrvatskoj

U kapitularnoj dvorani samostana i crkve Sv. Franje u Puli otvorena je izložba slika – minijatura na staklu “Božić u Hrvata – jaslice i pučki običaji” Jadranke Relote, argentinsko-hrvatske samouke umjetnice.

To je svojevrsni hommage te sugestivni prikaz adventskih i božićnih običaja, kojima su obuhvaćeni svi krajevi Hrvatske, te je ovdje vidljivo bogatstvo tradicija, folklora i načina življenja u raznim geografskim arealima Lijepe Naše. Izložba obuhvaća tridesetak slika na staklu – minijatura, formata 18 x 13 centimetara, a ovi su radovi nastali u razdoblju od 2017. godine do danas. Posebnost izložbe je da su obuhvaćeni gotovo svi krajevi Hrvatske (Istra, otoci Susak, Krk, Pag, te Lika, Dalmacija, Podravina, Međimurje…), ali i područja izvan Hrvatske gdje žive Hrvati (poput primjerice Vojvodine, BiH, Argentine).

Motivi ovih radova su i blagoslov kuća i obitelji, koledanje, a autorica je vodila računa da predstavi motive karakteristične za neko određeno mjesto, kraj ili regiju. Tako su primjerice predstavljeni istarski kažun, paška čipka, sinjska Alka, šestinski kišobran, a likovi Marije i Josipa odjeveni su u tradicionalne nošnje tih krajeva pružajući tako uvid u bogatstvo i raznolikost hrvatske kulturne baštine i njezinih krajeva.

Jadranka Relota samouka je umjetnica, Argentinka hrvatskih korijena koja od 2016. živi i radi u Puli. Izrađuje minijature na staklu u stilu naive, minijature na platnu i drvu, pisanice, istarske suvenire i druge rukotvorine inspirirane hrvatskom baštinom. Usto, godinama se bavi proučavanjem i afirmacijom hrvatske etnografske baštine te je održala više radionica izrade pisanica i slikanja na staklu u Argentini i Hrvatskoj.

Organizator izložbe je Hrvatska matica iseljenika – podružnica Pula, a izložbu je moguće razgledati do 9. siječnja, od ponedjeljka do subote od 17 do 19 sati, a nedjeljom u razdoblju od 10 do 13 i od 17 do 19 sati.

