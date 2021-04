Prvi zajednički regionalni online filmski festival

Proljetno izdanje festivala u sklopu Mreže festivala Jadranske regije početak je suradnje i udruživanja, a u ovogodišnjem izdanju svakog od festivala bit će predstavljene zajedničke, nove selekcije filmova

Na inicijativu Sarajevo Film Festivala, prvi put se na devetodnevnom online festivalu okupljaju četiri vodeća filmska festivala iz četiri zemlje, istog govornog područja: Sarajevo Film Festival (BiH), Zagreb Film Festival (Hrvatska), Festival autorskog filma (Srbija) i Herceg Novi Film Festival (Crna Gora). Zajednički festival održava se od 9. do 17. travnja.

Prvi zajednički regionalni filmski festival održava se u sklopu Mreže festivala Jadranske regije (Network of Festivals in the Adriatic Region). Od 9. do 17. travnja 2021. na ondemand.kinomeetingpoint.ba prikazat će se filmovi koje su izabrali selektori tih četiriju festivala. Bit će to proljetno izdanje svakog od navedenih festivala.

Prvo izdanje regionalnog filmskog festivala predstavit će program sastavljen od filmova koje publika inače nema priliku vidjeti. Program čine jugoslavenski klasici, prvi filmovi autora, višestruko nagrađivani filmovi, najzanimljiviji europski i svjetski naslovi. Publika će imati priliku pogledati i razgovore s nekima od autora filmova u programu.

Proljetno izdanje festivala u sklopu Mreže festivala Jadranske regije početak je suradnje i udruživanja, a u ovogodišnjem izdanju svakog od festivala bit će predstavljene zajedničke, nove selekcije filmova.

Kriza uzrokovana pojavom COVID 19 u filmskoj industriji zahtijeva nova promišljanja. Ovi značajni festivali zajedničkog govornog područja različite su veličine i profila, ali svi dijele zajedničku misiju – platforma su za promociju i predstavljanje europskog audio-vizualnog sadržaja i talenata. Partnerstvo među festivalima poticat će očuvanje publike i stvaranje nove te unapređenje organizacije i realizacije festivala uz pomoć najnovijih tehnologija. (HAVC)