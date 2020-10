Pokrovitelji virtualnog koncerta na kojem sudjeluju mnogobrojni hrvatski umjetnici, folkloraši i glazbenici iz 8 zemalja i sa 5 kontinenta su Savez Hrvata u Duisburgu i Hrvatska katolička misija Duisburg, a pokrenula ga je organizatorica koncerta Tanja Maleš-Krznar, inače voditeljica folklorne skupine Adria Duisburg, uz potporu Matea Varvodića

Prvi virtualni koncert Hrvata iz iseljeništva pod nazivom “Škrinja našega blaga“ prenosit će se 31. listopada 2020., u 20 sati, posredstvom YouTube kanala folklorne skupine Adria Duisburg (Adria Duisburg YouTube), te na Online LIVE TV Croatia www.online-livetv.com.

Pokrovitelji virtualnog koncerta na kojem sudjeluju mnogobrojni hrvatski umjetnici, folkloraši i glazbenici iz 8 zemalja i sa 5 kontinenta su Savez Hrvata u Duisburgu i Hrvatska katolička misija Duisburg, a pokrenula ga je organizatorica koncerta Tanja Maleš-Krznar, inače voditeljica folklorne skupine Adria Duisburg, uz potporu Matea Varvodića.

U programu sudjeluju:

1.Kad se smijah, tada bijah – Baba Manda – Ivan Delaš,

Hrvatska matica iseljenika – Snježana Jurišić, rukovoditeljica Odjela za kulturu

3.Ljubi, vrimena ne gubi – kolo/ poskočica, koreografkinja Tanja Maleš-Krznar FS ADRIA Duisburg , TS Zlatni Zvuci Duisburg , You raise me up – aranžer Secret Garden’s Rolf Løvland cover, Bračka kolenda – tradicionalna pjesma, Lijepa se Mare udala – aranžer Joško Ćaleta i Ženska klapa Aurelia – Duisburg

Dobro jutro, Dalmacijo – cover Duško Lokin, TS Conjunto Jorgovan – Buenos Aires, Argentina Adria Duisburg, virtualni koncert (1)5.Kolo Ražanac – FS Koraci u tuđini – Köln

6.Tradicionalne svatovske pjesme Bunjevaca, TS Bunjevačko Kolo Subotica

Slušaj mati ove riči moje – tradicionalna Ženska klapa Fiaminge – München

8.Alaj igram sve se sigram – plesovi Baranje, koreograf Boban Đurića / FS Diaskorak – Offenbach

9.Ova klapa – Johanesburg – Afrika

10.Lički Ojkan – tradicionalna, Ivan Starčević – HKUD Široka Kula

11.Hercegovino, zemljo plemenita – priredio Ivan Vidić, Muška pjevačka skupina Čapljina – BiH

12.Odlazim – autor David Kovačić / aranžer: Joško Ćaleta, Muška klapa Croatia München

13.Hajine motive –aranžer Branko Cetinjanin, TS FA Šokadija – Beč

14.Gusle – Jure Miloš, Grude, BiH

S koljena na koljeno – hercegovački bećarac / brojalica, Hrvatska Kulturna Zajednica Hamburg Pozdrav iz Zagore – Ive Burić – KUD Zvona Zagore – Mirlović Zagora Pjesme i plesovi Bosanske Posavine (Derventa), CFE Vukovar – Sydney – Australija

18.Domovina horvatskoga sina – Mirko Svenda Žiga – Međimurije

Čija je ono zvizda – plesovi Neretvanske doline, koreograf Branko Medak / FS Ruža Filderstadt Ide jesen, ide Mala Gospa, ja se uda, a ti lolo osta – koreografkinja Vesna Vlaović / HKUU Trenk Nova Gradiška Pozdrav iz Vukovara – KUD Dunav – Vukovar Croatian Canadian Folklore Federation West Ljubav se ne trži, niti ne kupuje – koreograf Zvonimir Jurun / aranžer Gabriel Beronja, KUD Jedinstvo – Split Croatia

