U Buenos Airesu, u Argentini, započela je prva konferencija Mreže Hrvatica Latinske Amerike – CroActivas s ciljem poticanja individualnog i kolektivnog razvoja Hrvatica diljem svijeta.

Moto konferencije je od korijena do horizonta jer smo fokusirani na mlade. Želja nam je da se u svakoj od zemalja sudionica održi susret kako bi postigli svoj cilj. A to je da mreža žena bude most između Hrvatske i Latinske Amerike, rekla je jedna od organizatorica Jelena Nadinić.

Ravnatelj HMI-ja Mijo Marić prigodom otvorenja konferencije pohvalio je sve žene koje su se uključile u ovu mrežu. Uvjeren je da će uspjeti u svojim naumima i ciljevima koje su stavile pred sebe, naglasio je Marić.