Proslavljena 50. obljetnica Hrvatske katoličke misije/župe Traunreut

Hrvatska katolička misija/župa (HKM i HKŽ) Sv. Leopolda Bogdana Mandića Traunreut proslavila je, u subotu 8. srpnja, 50. obljetnicu postojanja i djelovanja (1973.-2023.).

Svečano zahvalno misno slavlje u tom je povodu u crkvi Presvetog Otkupitelja u Traunreutu predvodio krčki biskup mons. Ivica Petanjak u zajedništvu s nacionalnim ravnateljem Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. vlč. Tomislavom Markićem, delegatom za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivicom Komadinom, provincijalom Franjevačke provincije Bosne Srebrene iz Sarajeva fra Zdravkom Dadićem, referentom za zajednice drugih materinskih jezika u Nadbiskupiji München i Freising mons. dr. Alexandrom Hofmannom, predstavnikom za hrvatske svećenike u hrvatskoj pastvi u Bavarskoj – voditeljem HKŽ Rosenheim fra Franom Čugurom, sadašnjim župnikom fra Vislavom Krijanom, bivšim voditeljima misije/župe mons. Mladenom Mrakovčićem, fra Mogomirom Kikićem i fra Pavom Filipovićem te s još devetoricom hrvatskih redovničkih i biskupijskih svećenika iz Njemačke, Austrije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Misnom slavlju pribivali su i ministrica poljoprivrede u Vladi Slobodne Države Bavarske Michaela Kaniber, generalni konzul Generalnog konuzulata Republike Hrvatske iz Münchena Vladimir Duvnjak i konzul Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine iz Münchena Dragan Bagarić. Misnom slavlju pribivalo je i KUD „Virovitica“ iz Virovitice te župna folklorna skupina.

Oca biskupa i sve sudionike misnog slavlja na početku je pozdravio župnik fra Vislav Krijan.

Mons. Petanjak je u uvodnoj riječi uputio čestitku za 50 godina misije/župe. „Zahvalni Gospodinu ovu euharistiju prikazujemo njemu na čast i njemu u zahvalu za sve dobro što se kroz ovih 50 godina događalo u ovoj misiji. Sjetimo se se i naših pokojnih, i svih svećenika koji su ovdje djelovali i ugradili dio svoga života u ovu zajednicu da može ići naprijed.“

„Kada u našim životima slavimo obljetnice, onda kažemo da je slavlje 50 godina zlatni jubilej. U toj prigodi moramo biti radosni“, kazao je u propovijedi mons. Petanjak na temelju svetopisamskih tekstova. „Svaki jubilej je vraćanje na početke. Čovjek uvjek počinje nešto novo s oduševljenjem, zanosom, očekivanjima. Sigurno da je bilo puno radosti, možda se dogodilo bolje, ali i lošije od onoga što se očekivalo. Kako god bilo, 50 godina je dugi vijek i u taj životni period je puno moglo stati zajedničkog života. Treba razmišljati i o povratku u domovinu, iako vas ja osobno ne mogu pozvati niti vam obećati radna mjesta. Ima i onih koji su otišli, a nisu morali. Uvijek je svugdje vraćanje na početak, povratak na očevinu. Nije sve u radu, u gomilanju materijalnih sredstava. Jubilej je trenutak kako bi se dozvolilo Bogu da i On radi na meni, da Bog mene malo obradi. Ovo je trenutak promišljanja i obraćenja. Zato je jubilarna godina slavlje i veselje, a to treba zahvatiti cjelovito. U jubilarnoj godini se traži i oprostiti, jer se po praštanju uvodi ravnoteža u međuljudskim odnosima, koji su često zbog grijeha, pohlepe, nadmetanja, neuravonoteženosti uništili naše odnose. Okrenuli smo leđa jedni drugima. Oproštenjem se dovode stvari da budu na svome mjestu. Ovo je također i godina zahvale i zato je dostojno slaviti ovaj jubilej euharistijom. Svaki oblik ljubavi koji isključuje muku, križ, rane, krv, znoj, nije ljubav. Svaka ljubav u životu svakoga čovjeka mora ostaviti ožiljke ovdje ili onde. Vjerujem da će i ovaj jubilej ostaviti, a i ostavio je ožiljke na mnogima od vas. Nemojte kukati za onim što je bilo, nemojte ni čežnuti za nečin, nego budite zadovoljni s onim što jest. Povratak na početak nije povratak na staro, jer početak je izvor. Kad se dođe na izvor, onda nismo došli na vodu od prije 50 godina, nego na svježu vodu. Na izvoru je uvijek nova voda. Isti izvor, isti početak, ali voda je svakog trenutka nova. To znači vratiti se na svoje izvore. Vidjeti što je bilo, promotriti što je bio, procijeniti što je bilo, ali živjeti sadašnji trenutak. Ti izvori, početci moraju nam pomoći da vidimo kako možemo danas živjeti“, kazao je biskup u propovijedi istaknuvši kako nas je rodila naša majka. „Potom je tu naša majka domovina. Nemojte zaboraviti korijene odakle ste ponikli, gdje ste se rodili. Što je čovjek stariji, to je sentimentalnije vezan za svoju zemlju, za svoje početke. Stoga ne smijemo zaboraviti svoju majku domovinu koja nas je iznjedrila. Ne smijete zaboraviti ni ovu sadašnju novu domovinu u kojoj jeste. Budite zahvalni i dobri građani ove zemlje koja vam je dala kruh i blagostanje“, kazao je mons. Petanjak u propovijedi potaknuvši okupljene neka ostanu vjerni članovi svoje Crkve.

Zahvalnu riječ svima na kraju je uputio župnik fra Vislav Krijan.

Misno slavlje uveličala je župna skupina pjevačica i pjevača i svirača pod vodstvom pastoralnog suradnika Josipa Vrdoljaka, a na kraju je jednu pjesmu izveo i KUD „Virovitica“ iz Virovitice.

Nakon misnog slavlja proslava je nastavljena u obližnjoj gradskoj dvorani „k1“ u Traunreutu. Čestitku za 50. obljetnicu misije/župe uz prigodnu riječ su uputili nakon pozdrava župnik fra Vislava, bivši voditelji misije/župe mons. Mladen Mrakovčić, fra Mogomir Kikić i fra Pavo Filipović, ministrica Michaela Kaniber, nacionalni ravnatelj dr. vlč. Tomislav Markić, gradonačelnik Traunreuta Hans-Peter Dangschat, domaći njemački župnik vlč. Thomas Tauchert, delegat vlč. Ivica Komadina, generalni konzul Reublike Hrvatske Vladimir Duvnjak, konzul Bosne i Hercegvine Dragan Bagrarić, mons. dr. Alexander Hofmann, provincijal fra Zdravko Dadić i na kraju mons. Ivica Petanjak, koji je ujedno, u nedjelju 9. srpnja, u Traunreutu podijelio sakrament sv. potvrde za 50 krizmanica i krizmanika.

U slavlju proslave misije/župe je sudjelovao i dekan Dekanata Baumburg dr. Florian Schomers, te župnik rumunjske pravoslavne zajednice u Traunreutu Konstantin Bartok i župnik evangeličke crkve u Traunreutu Stefan Hradetzky i brojni drugi. Program je započeo himnom Republike Hrvatske, a u programu su nastupili brojni zvođači iz župe, Hrvatske dopunske nastave i gosti iz Hrvatske KUD „Virovitica“ iz Virovitice.

Akademska slikarica i kiparica Jasenka Kapitanović – Horavatek je mons. Petanjku darovala svoju sliku „Majka Božja – ostanimo vjerni”. Kroz program su vodili Marija Blažević i Dejan Prijić.

U zabavnom programu nastupio je Tamburaški sastav „Eventum Band“.

Dolaskom sve većeg broja hrvatskih radnika u taj dio Njemačke 12. rujna 1973. osnovana je HKM Traunreut. Prvi voditelj misije bio je član Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu fra Berislav Nikić (1973.-1975.), a nakon njega misiju su vodili svećenici Krčke biskupije: vlč. Anton Mrakovčić (1975.-1991.) i vlč. Mladen Mrakovčić (od 1991. do kraja kolovoza 2000.). Potom misiju vode članovi Franjevačke provincije Bosne Srebrene: fra Mogomir Kikić (2000.-2014.), fra Pavo Filipović (2014.-2015.), a od 2015. župu vodi fra Vislav Krijan. Od 1. travnja 1994. u misiji je službeno kao pastoralni suradnik zaposlen Josip Vrdoljak.

Tekst i slike: Adolf Polegubić