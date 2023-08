Proslava Dana iseljenika u Nerezinama

Flavie Zorović, predstavljena je stalna izložba maketarstva, 13 maketa koje su izradila i donirala braća blizanci Soccolich iz Italije. U organizaciji podružnice, Društva Sv. Frane Nerezine New York 1898 i njezine predsjednice,, predstavljena je stalna izložba maketarstva, 13 maketa koje su izradila i donirala braća blizanciiz Italije.

Ove godine izložba je obogaćena za maketu broda koju su donirali brat i sestra Matiassich iz NY-a. Braća Soccolich koji su iselili u Mestre u svojoj oporuci ostavili su rečeno svojim obiteljima da bi im bilo drago da te makete koje prikazuju tradicijski život Nerezina dođu u njihovo rodno mjesto i nasljednici su to obećanje ispunili, rekla je Zorović. Makete su postavljene u najstarijoj crkvi u Nerezinama, u crkvici sv. Marije Magdalene gdje se misa održava jednom godišnje na tu svetkovinu, no svake večeri organizirani volonteri Društva otvaraju izložbu za posjetitelje.

Nakon izložbe posjetili smo u prostoru mjesne Vijećnice izložbu U kući i oko nje, autorice Irene Dlake koja prikazuje život žena Nerezina i okolnih mjesta u 19. i 20. stoljeću, koju je organiziralo Društvo Sv. Frane Nerezine New York 1898.

Izložba je, kako kaže njena autorica, nastala na poticaj teksta Ruke moje matere autora Julijana Sokolića, a otvorena je do polovice rujna.

U večernjim satima slijedilo je druženje iseljenika uz glazbu uživo i večeru na terasi hotela Televrin.

Za vrijeme večere održana je i promocija knjige Julijana Sokolića Zlatna knjiga lošinjskog pomorstva te listanje Nerezinskog libara istog autora. Također je upriličena i promocija reprinta knjige Isola marinara autora Giovannia Gerolami (Jerolimić) koju je predstavio predsjednik talijanske zajednice Malog Lošinja, Sanjin Zoretić. Predsjednica Društva i voditeljica riječke podružnice Hrvatske matice iseljenika Renata Garbajs, pozdravile su nazočne na hrvatskom, engleskom i talijanskom. Istinski se veselimo najavljenom skorom izdavanju nerezinskog beseduara. U razgovoru s našim iseljenicima saznali smo da si mnogi sređuju hrvatske dokumente kako bi provodili više vremena u svom rodnom kraju, odnosno, kako bi pokušali ostvariti ono što mnogi žele, a malo njih to uspije, kako kaže Marco Pinezich, donedavni predsjednik Benevolent Society San Francis of Nerezine, a to je živjeti pola godine u rodnom kraju, a pola godine u drugoj domovini.

