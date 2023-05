PROSLAVA CRKVENOG GODA U SRIJEMSKOJ KAMENICI

U srijedu 3. svibnja 2023. euharistijskim slavljem u 18.00 sati svečano je proslavljen crkveni god, Našašće Svetoga Križa, župe Srijemska Kamenica. Svečano euharistijsko slavlje predslavio je Srijemski biskup koadjutor mons. Fabijan Svalina uz suslavljenje mons. Josipa Ivešića, generalnog vikara Srijemske biskupije i župnika u Rumi, vlč. Luke Ivkovića, domaćeg župnika, preč. Marka Loša, župnika iz Petrovaradin 1, vlč. Ivice Živkovića, župnika iz Hrtkovcima i vlč. Mateja Perića, župnika u Srijemskim Karlovcima.

U prigodnoj homiliji, mons. Fabijan je naglasio da kroz Kristovu bol trebamo promatrati bol ljudi u našim danima, osobito prema prijateljima koji su pritisnuti križem strašne nevolje, stradanja ubojstva učenika i profesora u školi u Beogradu, ali i mnogih drugih ljudi na raznim mjestima koji idu svojim križnim putem. „U Isusu Bog proživljava ono što ljudi izdržavaju. On se ne drži po strani. On je i u ponorima života. On trpi zajedno s nama, korača zajedno s nama, umire zajedno s nama.“, napomenuo je biskup Fabijan.

Na kraju je nadodao: „Plač je u svijetu. Ali u tome moru plača postoji sidro. Bog je taj koji nam je blizu u žalosti, u boli, u svim brigama; on je naučio što znači biti čovjek. Zato stoji na križu. U njegovu križu nalazimo oslonac, časteći križ ne gubim taj oslonac. ‘Njegove nas rane iscijeliše.’“

Na koncu euharistijskog slavlja, vlč. Luka Ivković se zahvalio prisutnim svećenicima, osobito predsjedatelju, kao i župljanima i vjernicima susjednih župa koji su hodočastili da kao jedno stado proslavi blagdan Našašća svetoga Križa. Prije misnog blagoslova izmoljena je molitva Svetome Križu, a poslije, prema običaju župe, dao se križ na čašćenje poklekom ili poljupcem. Misno slavlje svojim pjevanjem je uzveličao župni zbor predvođeni dirigenticom Stefanijom Obleščuk i orguljaškom pratnjom stolara Ivana Bera iz Čerevića. Nakon misnog slavlja uslijedilo je druženje i okrepa u prostorima župnoga dvora.

Fotografije: Duško Jeremić i Zoran Hajdu

Tekst: Luka Ivković