Prijave za digitalni Recital još moguće

Do petka, 30. travnja teče rok prijava sudjelovanja za ovogodišnji Recital https://hkd.at/index.php?option=com_content&view=article&id=442:recital-21&catid=8&lang=hr&Itemid=101. To je omladinsko natjecanje u recitiranju pjesmica, koje organizira Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću po 13. put. Zbog pandemije natjecanje će održati u virtualnom prostoru.

Zainteresirana djeca, starosti od osam do 14 godina, mogu se prijaviti do petka. Videosnimke recitiranja pjesmica mogu se poslati do 31. svibnja.

I ove su godine djeca podijeljena u tri starosne kategorije i dvije grupe – ovisno o jezičnoj kompetenciji. Žiri će ocijeniti ‘sigurnost’ teksta, naglasak i nastup. Ovaj put su obvezne pjesmice Jurice Čenara, koji ove godine slavi svoj 65. rođendan.

Monografiju „Jurica Čenar, Hrvatski pjesnik iz Gradišća “ o uredniku u Hrvatskoj redakciji austrijskog radija i televizije ORF Gradišće objavio je 2015. Đuro Vidmarović. (https://volksgruppen.orf.at/hrvati/) Prijevod:dšš