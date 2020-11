Priča o životu američkoga Hrvata

U knjizi se opisuje život jednog hrvatskog iseljenika, njegova obitelj, djeca i hrvatska zajednicu u velebnom gradu New Yorku. U gradu, u kojem se u siječnju 1930. rodio njen autor John M. Dominis. Odrastao je i školovao se u Americi, ali uvijek je težio da što više sazna o Dalmaciji, Hrvatskoj i njenoj kulturnoj baštini i jeziku

Štivo ove knjige na engleskom jeziku je zanimljivo iz više razloga i zavrjeđuje pozornost u iseljeništvu i domovini. Autor opisuje život jednog hrvatskog iseljenika, njegovu obitelj, djecu i hrvatsku zajednicu u velebnom gradu New Yorku. U gradu, u kojem se u siječnju 1930. rodio autor knjige John M. Dominis. Odrastao je i školovao se u Americi, ali uvijek je težio da što više sazna o Dalmaciji, Hrvatskoj i njenoj kulturnoj baštini i jeziku. Diplomirani je kemijski inženjer svoj je radni vijek proveo u Americi i Nizozemskoj. Danas je u mirovini i živi sa suprugom Nancy, umirovljenom profesoricom povijesti, nedaleko Chicaga. U sretnom i dugom braku imaju troje djece, Johna, Roberta i Matthewa. Sva trojica sinova su visokoobrazovani, prvi inženjer u SABIK kemijskoj kompaniji u Illinoisu, drugi profesor glazbe u Helsinkiju i treći diplomirani novinar u Chicago Tribuneu. Svi su obiteljski ljudi koji koračaju s tatinim, djedovim i pradjedovim stopama.

Dominis piše jednostavnim jezikom i vješto zaobilazi sud o političkim, društvenim i gospodarskim zbivanjima toga vremena, ali ih sve kronološki navodi, počevši od Austro-Ugarske, Prvog i Drugog svjetskog rata te do Domovinskog rata te njihov utjecaj na njegovu obitelj i mladost. Ponosi se svojim dugootočkim, dalmatinskim porijeklom, zavičajnim Salijem, svojim hrvatskim korijenima te katoličkom vjerom. U obitelji je imao dva svećenika tako da je molitva, rad i školska naobrazba bila put i snaga. Autor knjige potječe iz siromašne obitelji koja se je doselila u Ameriku 1922., nastanila u četvrti siromašnih doseljenika raznih nacionalnosti, u New Yorku. Većinom su to bili Hrvati, Talijani, Grci, Poljaci i Irci….

Opisuje svoje djetinjstvo, između ostalog prve dječje igrice i zabave u Time Squareu, tijekom tridesetih godina prošloga stoljeća. Ovaj trg ili centar Manhattna već tada je imao oko milijun i pola stanovnika a djeca, koja su stanovala u obližnjim stanovima, su se tu igrala. Međutim, nije se smio remetiti promet i javni red. Knjiga je podijeljena u nekoliko poglavlja, a spominju se i izumitelji Nikola Tesla i Michael Pupin. Zanimljivost knjige izvire i iz opisa razvoja standarda i novih pronalazaka koji su učinili život lakšim i humanijim.

John M. Dominis već u ranoj mladosti dolazi na Jadransko more i traži vlastite korijene te prepoznaje mnoga mjesta i ljude prema očevim i majčinim pričama. U domovinu dolazi i tijekom Domovinskog rata, uoči oluje i s veseljem završava knjigu riječima „Croatia was now an independent and sovereign nation“.

Tekst : Franjo Bertović