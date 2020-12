Preminuo salezijanac don Mihael Rodić

U tri je navrata bio dušobrižnik hrvatskih vjernika u Njemačkoj, i to u Pforzheimu, Nürnbergu i HKM Mittelbaden u Karlsruheu

Don Mihael Rodić, član Hrvatske salezijanske provincije, preminuo je na Božić, 25. prosinca 2020.

U tri je navrata bio dušobrižnik hrvatskih vjernika u Njemačkoj. Od 1984. do 1991. djeluje u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Pforzheimu u kojoj je od 1988. do 1991. bio i voditelj misije. Od 1998. do 2005. je dušobrižnik i voditelj Hrvatske katoličke misije u Nürnbergu, a od 2007. do 2019. je dušobrižnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji Mittelbaden u Karlsruheu.

Život vječni daruj mu, Gospodine!

