Preminuo novinar, prevoditelj i urednik Jerko Ljubetić

U Splitu 9. srpnja u 89. godini života preminuo je naš član Jerko Ljubetić. Sprovod će biti u utorak, 13. srpnja na groblju Lovrinac u Splitu u 14 sati.

Jerko Ljubetić se rodio (5. srpnja 1933.) u Sutivanu na Braču. Osnovnu i srednju školu pohađa u rodnom mjestu, u El Shattu i u Splitu gdje je i diplomirao hrvatski i engleski jezik na Višoj pedagoškoj školi. Istu grupu predmeta završava i na Filozofskom fakultetu u Zadru. Radio je u Splitu i izvan njega kao nastavnik, prevoditelj, novinar, urednik i odgovorni urednik u časopisu «Mogućnosti», urednik kulturne rubrike u «Nedjeljnoj Dalmaciji.

Od 1963. do 1965. održava nastavu hrvatskog jezika u školi «Republika Hrvatska» i «Hrvatskom domu» u Punta Arenasu, Čile. Po povratku u domovinu postaje savjetnik za strani jeziku u splitskom Zavodu za školstvo u kojem ostaje do umirovljenja 1995. Kroz to vrijeme dobiva jednomjesečne stipendije najprije za Veliku Britaniju, a potom za SAD. Još kao srednjoškolac je počeo objavljivati svoje radove, priče, osvrte, putopise, reportaže, feljtone u časopisima «Stvarnost», «Vidik», «Mogućnosti», na radiju i u novinama.

Godine 1961. u «Mogućnostima» mu izlazi drama «Valovi i pijesak» koja je igrana dvije godine kasnije u Splitu i Zagrebu. U biblioteci «Mogućnosti» Matice hrvatske u Splitu izlazi mu knjiga duže proze «Mrežanica». Za Književni krug u Splitu priređuje 1977. godine knjigu o Vladimiru Čerini. Naklada Bošković u Splitu objavljuje mi 2007. prozni tekst, pripovijest-roman «Suhoziđe», a pred tiskanjem mu je zbirka proza «Balada o brodu od papira». Jerko Ljubetić je među prvima u Hrvatskoj upozorio na bogatu i vrijednu književnost koju više od jednog stoljeća stvaraju čileanski pisci hrvatskog podrijetla, na njezine hrvatske komponente, odraze hrvatske kulture i tradicije koja je eksplicite i implicite utkana u njezinim djelima. O tome je govorio na simpoziju o književnosti između dviju domovina održanom u Zagrebu, 1988. godine, a o utjecaju hrvatske kulture i tradicije u latinoamaričkoj/čileanskoj literaturi izlagao je u okviru Sajma knjiga u Buenos Airesu, 1998. (izlaganje objavljeno u časopisu « El croata errante» koje se tiska u Argentini). Sudjelovao je također na VI. Salonu iberoameričke knjige, održanom u 2003. u španjolskom gradu Gijonu, unutar kojega je «Premio Grizane Gavour» organizirao prvi susret jednog čileanskog pisca, Ramóna Díaza Eterovića, sa svojim prevoditeljima iz Europe. Prijevode pjesama, ulomaka iz romana, priče, drame, eseje iz čilohrvatske književnost te oglede iz tog područja Ljubetić je objavio u novinama i u gotovo u svim časopisima u Hrvatskoj koji se bave kulturom i književnošću. Prijevodi njegovih napisa na španjolskom jeziku kao i osvrti o njegovoj djelatnosti u upoznavanju hrvatske javnosti s literaturom čilohrvatskih pisaca javljaju se i na internetskim stranicama društva čileanskih pisaca. Na 30. međunarodnom sajmu knjiga i učila INTERLIBER, Zagreb, 2007. bio je stručni savjetnik i suradnik u izradi kataloga Španjolska kroatika, u kojem je pisao o značaju čilohrvatske literature i predstavio pojedine pisce iz te književnosti. Sudjelovao je skupa s autorom, čilo-hrvatskim piscem; Juanom Mihovilovichem u predstavljanju njegova romana «Zaraze ludila» koju je i preveo na hrvatski jezik. (DHK)