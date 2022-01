Preminuo ‘naš župnik’, mons. Nikola Dučkić

Prizrenski biskup Nikola Prela 1993. imenovao je don Nikolu biskupskim vikarom za Hrvate na Kosovu i zamolio ga da se brine za Hrvate koji su odselili u Hrvatsku. Početkom Domovinskog rata u Zagrebu otvara se ured za prognane Hrvate s Kosova. Prva skupina Janjevaca u Kistanje dolazi u ožujku 1997., a don Nikola dolazi u Kistanje 1999 ., do odlaska u mirovinu 2017. , O životu don Nikole, Društvo „Janjevo“ i Laudato TV snimili su dokumentarni film

Mons. Nikola Dučkić, umirovljeni župnik Župe Prikazanja Blažen Djevice Marije u Kistanjama, koji u svijesti Janjevaca živi kao „naš župnik“, preminuo je blago u Gospodinu u četvrtak, 30. prosinca u župnoj kući u Kistanjama. Sprovod don Nikole bit će u ponedjeljak 3. siječnja u 14 sati u Kistanjama. Tijelo pokojnika bit će izloženo u župnoj crkvi Sv. Nikole u Kistanjama od 10 sati.

Mons. Dučkić rođen je 12. svibnja 1941. u Janjevu na Kosovu, u obitelji Marijana i Marije rođ. Đurić. Osnovnu školu pohađao je u Janjevu od 1948. do 1956., a Biskupijsku klasičnu gimnaziju od 1956. do 1960. u Pazinu gdje je maturirao 20. lipnja 1960. Teološki studij pohađao je od 1960. do 1967. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirao 27. lipnja 1967. Vojsku je služio od 18. rujna 1963. do 14. kolovoza 1964.

Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1966. u Župi sv. Nikole u Janjevu, u Skopsko-prizrenskoj biskupiji.

Don Nikola je bio prvi Janjevac župnik u Janjevu nakon pedeset godina. Župnik Župe sv. Nikole u Janjevu bio je petnaest godina (1974. – 1989.). Potom je jedanaest godina bio župnik svetišta Majke Božje u Letnici (1989.-2000.). Župnik u albanskom mjestu Binač u Župi sv. Antuna bio je od 1969. do 1974., prije toga kapelan u Stubli. Don Nikola je 26 godina bio dekan Kosovskog i Makedonskog dekanata (1969. – 1995.) u Skopsko-prizrenskoj biskupiji, član Svećeničkog i građevinskog vijeća, konzultor i deset godina ekonom te profesor latinskog jezika u skopskom Sjemeništu.

Prizrenski biskup Nikola Prela 1993. imenovao je don Nikolu biskupskim vikarom za Hrvate na Kosovu i zamolio ga da se brine za Hrvate koji su odselili u Hrvatsku. Tada je dobio dozvolu zagrebačkog kardinala Franje Kuharića da im izdaje dokumente temeljem kopija matičnih knjiga koje je učinio kako bi Janjevci imali sređene životne podatke.

U Binču je don Nikola izgradio novu crkvu, iz temelja je obnovio crkvu u Janjevu (1981. – 1985.). Obnovio je svetište u Letnici – izgradio je kuću za hodočasnike, arkade u crkvenom dvorištu gdje su ispovjedaonice i grob mučenika iz turskih vremena, župnika fra Antuna Maroevića, izgradio je veliku župnu crkvu sv. Nikole u Kistanjama (2000. – 2007.).

U katehizaciji je spojio autoritet i ljubav te je razvijao niz raznih susreta s djecom i za djecu, npr. recitacije predškolaca pred špiljom Gospe Lurdske u janjevačkom crkvenom dvorištu. Zauzimanjem don Nikole u Janjevo su došle milosrdne sestre Svetoga Križa iz Đakova.

Veliki je doprinos don Nikole slavlju 675. obljetnice prvoga pisanog spomena župe Janjevo 1978. g., posveti obnovljene župne crkve u Janjevu 1985. g., posjetu kardinala Kuharića, apostolskog nuncija, sv. Majke Terezije te slavlje brojnih mladih misa.

Početkom Domovinskog rata u Zagrebu otvara se ured za prognane Hrvate s Kosova. Prva skupina Janjevaca u Kistanje dolazi u ožujku 1997., a don Nikola dolazi u Kistanje 1999. Dekret kojim se moli dopuštenje za prijem mons. Nikole Dučkića u Zadarsku nadbiskupiju je od 17. srpnja 1999. Molbu da mons. Dučkić nastavi pastoral među Janjevcima u Zadarskoj nadbiskupiji potvrđuje dekret od 9. rujna 1999. Mons. Dučkić imenovan je sužupnikom u župi Kistanje od 11. prosinca 1999.

Od 1999. do 2002. bio je sužupnik Kistanja s don Gašparom Dodićem. U Kistanjama je don Nikola bio župnik petnaest godina, od 2002. do 2017.

Mons. Dučkić imenovan je župnikom župa Kistanje, Nunić i Ervenik 11. srpnja 2002. Inkardiniran je u Zadarsku nadbiskupiju 20. lipnja 2007. Na vlastitu zamolbu, zbog teško narušenog zdravlja, razriješen je dužnosti službe v. d. dekana Benkovačkog dekanata 26. veljače 2015. Razriješen je službe župnika u župama Kistanje, Nunić i Ervenik i na vlastitu zamolbu odlazi u mirovinu 10. srpnja 2017.

„Don Nikola je čovjek koji ostaje u trajnoj memoriji Janjevaca kao ‚naš župnik‘ među klerom, redovništvom i vjernicima laicima, iako je Janjevo imalo mnogo vjernih i zaslužnih pastira i dalo sinova koji rade na njivi Gospodnjoj diljem Lijepe naše“, rekao je mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić na proslavi 50 godina svećeništva don Nikole Dučkića u Kistanjama, 1. listopada 2016.

Don Nikola je i don Petra „poslao u sjemenište“ i pratio ga na njegovom svećeničkom putu. Desetak svećenika i desetak redovnica krenulo je u svoje zvanje na poticaj i u vrijeme don Nikole kao župnika. „Brojna duhovna zvanja u Janjevu rađala su se u otvorenosti života u obiteljima, a i u vjerničkoj zajednici se osjećala prisnost između svećenika i vjernika. Svećenik nije bio netko dalek i stran, nego je sa svojim narodom dijelio dobro i zlo. Don Nikola je poticao, prepoznavao i podržavao plamen Božjeg poziva u srcima mladića i djevojaka i na tome smo mu zahvalni“, rekao je mons. Palić.

Don Nikola svoje zvanje osobito duguje poticaju svog župnika u Janjevu. Na kraju 5. razreda, salezijanski svećenik Vinko Sraka, podrijetlom Slovenac, pitao ga je: „Kolja, hoćeš ti biti svećenik?“ Kolja je nadimak za Nikola, na albanskom. „Hoću“, odmah je odgovorio Nikola, ne očekujući to pitanje župnika, premda je bio redoviti ministrant i tu je klicu nosio u sebi. „To obećanje mom župniku da ću biti svećenik uvijek me kasnije držalo da to i ostvarim“, rekao je don Nikola.

O životu don Nikole, Društvo „Janjevo“ i Laudato TV snimili su dokumentarni film, kao trajni dokument o dijelu povijesti života janjevačke zajednice na Kosovu i u Hrvatskoj koje je duhovno i materijalno, pastirski i očinski pratio „naš župnik“, mons. Nikola Dučkić. (IKA)