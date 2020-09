Preminuo je župnik, pjesnik i aktivist Joško Preč

Joško Preč se kao svećenik jako angažirao za mlade. U velikoborištofskom dekanatu je bio dušobrižnik za mladež, a kao glavni urednik Glasnika od 1978. do 1981. Uređivao je i druge časopise i listove te je bio aktivan i kao kazališni redatelj i prevoditelj igrokaza. Izdao je dvije knjige: „Bog je ljubav“ (1984) i. „Marija“(1987). Kao aktivistu bio je značajan Prečov protest molitvom i glađu u Beču za priznanje samostalne države Hrvatske 1991. godine

U ponedjeljak, 21. rujna umro je župnik u mirovini, rođeni Undanac Joško Preč (94). Bio je svećenik jurske biškupije, pjesnik i aktivist, a preminuo je u jurskom domu za umirovljene svećenike. Preč se rodio 19. veljače 1926. u Undi, a za svećenika je zaređen 1960. u stolnoj crkvi u Juri.

Nakon mlade mise u rodnome selu slijedile su dušobrižničke službe u nekim mađarskim župama, uz ostale i u Vedešinu, Umoku i Hrvatskoj Kemlji. Od 1966. do 1972. godine službovao je u župi Nova Gora, gdje je izgradio novi župni dvor. Potom je službovao u bečkoj nadbiškupiji dok se 1976. nije opet vratio u biskupiju Željezno. Službovao je u Donjoj Borti, Velikom i Malom Borištofu, Ketelju, Šundrofu i na kraju u Filežu. Najdulje, i to od 1977. do 1987. bio je dušobrižnik u Velikom Borištofu. I ondje je dao izgraditi novi župni dvor. Godine 1989. stupio je u mirovinu, a do zadnjega dana živio je u svećeničkom domu u Juri.

Joško Preč se kao svećenik jako angažirao za mlade. U velikoborištofskom dekanatu je bio dušobrižnik za mladež, a kao glavni urednik Glasnika od 1978. do 1981. veselio se novim, mladim suradnicima. Uređivao je i druge časopise i listove te je bio aktivan i kao kazališni redatelj i prevoditelj igrokaza. Izdao je dvije knjige: „Bog je ljubav“ (1984) i. „Marija“(1987). U okviru Gradišćanskohrvatske biblioteke Hrvatskoga štamparskoga društva je2008. ljeta izašao zbornik „Ispunjen ljubavlju“.

Kao aktivistu bio je značajan Prečov protest molitvom i glađu u Beču pred zgradom Saveznoga kancelarstva za priznanje samostalne države Hrvatske 1991. godine.

(htps://volksgruppen.orf.at/hrvati/stories/3068013/) Prijevod: dšš