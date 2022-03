Preminuo fra Tomo Rumenjak

Fra Tomo je punih dvadeset godina (1982. -2002.) bio dušobrižnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Freudenstadtu, Wildbergu i Nagoldu

Član Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda fra Tomo Rumenjak preminuo je 16. ožujka u Specijalnoj bolnici za kronične bolesti Novi Marof, u 82. godini života, 64. redovništva i 55. svećeništva.

Fra Tomo je rođen 8. prosinca 1940. u Vukovaru, od oca Rudolfa i majke Katarine rođ. Tencinger. Nakon djetinjstva i osnovne škole u rodnom mjestu, stupio je u Franjevačko sjemenište u Zagrebu. U novicijat Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda ušao je 1. rujna 1957. u Cerniku. Nakon godine novicijata, 2. rujna 1958. položio je prve redovničke zavjete. Studij teologije je započeo u Samoboru i završio u Zagrebu. Svečane redovničke zavjete položio je 17. rujna 1965. u Zagrebu, a za svećenika je zaređen 29. lipnja 1967. godine u Zagrebu.

Nakon ređenja, svoju svećeničku službu kao mladomisnik vršio je neko vrijeme u Samostanu sv. Franje u Zagrebu na Kaptolu, a zatim je sljedećih deset godina proveo u Samostanu sv. Nikole u Čakovcu gdje je vršio službu župnog vikara, a zatim gvardijana samostana. Nakon toga se ponovno vraća u Zagreb u samostan na Kaptolu gdje je obnašao službu ekonoma i vjeroučitelja. Poslije toga, od 1981. do 1982., vršio je službu gvardijana u svetištu Majke milosti od časne nazaretske kućice na Trsatu u Rijeci. Godine 1982. Potom odlazi kao dušobrižnik u Hrvatsku katoličku misiju u Freudenstadt, Wildberg i Nagold gdje je proveo punih dvadeset godina svoga redovničkog i svećeničkog služenja. Po povratku u domovinu, 2002. dolazi u naš Samostan u Karlovcu gdje je djelovao od 2002. do 2018, nakon čega odlazi na oporavak u Varaždin gdje je vršio službu ispovjednika sve do svoje smrti.

Sprovod pokojnog fra Tome Rumenjaka bit će u petak, 18. ožujka u 13 sati na Katoličkom groblju Dubovac u Karlovcu. Misa zadušnica služit će se nakon sprovoda u franjevačkoj crkvi Presvetog Trojstva u Karlovcu. Tekst i foto: IKA