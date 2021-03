Preminuo dugogodišnji dušobrižnik HKM Beč

Dugogodišnji dušobrižnik HKM Beč, pater Daroslav (Ivan) Miklaušić preminuo je u 74. godini života, 57. redovništva i 48. svećeništva

Ukop njegova tijela će biti na zagrebačkom groblju Mirogoj.

O svom je životu fra Daroslav govorio u 42. broju časopisa Naša riječ iz lipnja 2017. godine:

Daroslav Ivan Miklaušić rođen je 1947. godine u Zagrebu. Rodio se kao posljednji od četvero djece u obitelji oca Vojka iz Zadra i majke Blaženke rođ. Štromar iz Petrinje. Djetinjstvo provodi u selu Donja Lomnica kod Zagreba, župa Velika Gorica. Osnovnu školu pohađa u Zagrebu, a s 15 godina odlazi u sjemenište u Zagrebu.

Od 1964. do 1965. vrijeme provodi u Cerniku gdje je bio novicijat, a pater Stanko Banić magistar novaka. Nakon novicijata se vraća u Zagreb i završava gimnaziju. Prije negoli je nastavio sa studijem, 1967. odlazi u vojsku na dvije godine. Odatle odlazi kao bogoslov na Trsat gdje su franjevci imali studij filozofije koji sam uspješno završio. Spletom okolnosti odlazi u Tirol, točnije u Schwaz. Naime, franjevci u Austriji su tražili bogoslove franjevce koji će doći kod njih studirati. Tako su mene poslali na studij u Austriju. Zaređen je za đakona, 17. prosinca 1972. godine u Innsbrucku. Za svećenika ga je zaredio opat St. Moritza, koji je bio naslovni biskup Betlehema i to 12. kolovoza 1973. godine nakon čega se vraća u Hrvatsku. Nakon pet godina poželio je biti misionar. Provincijal ga šalje u Australiju u našu misiju u Sydneyju, Summer Hill gdje boravi četiri godine. Vizu je čekao u Virovitici te tamo bio na službi od 1984. do 1986. godine. U Australiji je sreo p. Antu Gabrića, koji je poznavao njegovu obitelj. Godine 1990. se vraća u Hrvatsku i prvu godinu dana provodi u Našicama. Nakon pet godina djelovanja u župi Petrovsko iznad Krapine, 1996. godine odlazi u Čakovec i obavlja službu vjeroučitelja u Građevinskoj školi. Od 1997. godine, zajedno s fra Ilijom Vrdoljakom, dolazi u HKM Beč gdje je, 2017, bio već 20 godina.

