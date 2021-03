Preminuo don Ante Ivančić (Rimski)

Don Ivančić bio je od 1978. do 1981. godine župni pomoćnik u Ludwigsburgu i Weitingenu, potom upravitelj župe Dettingen a od 1984. i župe Kirchberg u Njemačkoj

U petak, 26. veljače u bolnici u Livnu u jutarnjim satima preminuo je don Ante Ivančić (Rimski), svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije. Sprovodna sv. misa slavila se 27. veljače na Malom groblju u Grabovici.

Ante Ivančić, među svećenicima zvan „Rimski“, rođen je 13. kolovoza 1945. od oca Luke i majke Antonije rođ. Ivančić, u obitelji sa sedmero djece. Troje ih je u duhovnim zvanjima.

Godine 1960.-1964. pohađa sjemenišnu gimnaziju na Šalati u Zagrebu, gdje i maturira. Godine 1966.-1974. je na ilozofsko-teološkom studiju u Rimu, gdje najprije boravi u Papinskom zavodu Germanicumu-Hungaricumu pohađajući predavanja na Papinskom sveučilištu Gregorijani. Magistrira iz filozofije, a diplomira iz teologije.

Red prezbiterata podjeljuje mu biskup Petar Čule 1. srpnja 1973. u Prenj-Dubravama, Trebinjska biskupija. Godine 1973.-1974. biskup ga Čule šalje na studij filozofije koji pohađa na Gregorijani s boravkom u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima. Od 1974. do 1978. don Ante je, susljedno, duhovni pomoćnik u trima hercegovačkim župama: Gradini, Domanovićima i Sutini. Od 1978. do 1981. godine župni je pomoćnik u Ludwigsburgu i Weitingenu. Od 18. siječnja 1981. upravitelj je župe Dettingen, a od 1. rujna 1984. i župe Kirchberg u Njemačkoj.

U godinama od 1996. do 1999. pastoralno djeluje u Šibenskoj biskupiji u župama Boraja i Ljubitovica, od 2001. do 2004. pomaže u župi sv. Male Terezije u Zagrebu, a od 2005. do 2012. u katehetskoj je službi u Porečkoj i Pulskoj biskupiji, uglavnom u Puli.

Od 2012. pomaže župniku don Marku Lukaču u Grabovici, od 2014. do 2016. pastoralni je pomoćnik, a u bolesti i nakon smrti don Markove, imenovan je župnim upraviteljem župe Grabovica. Umirovljen je 2016. i živio je u župi Grabovici.

(http://www.sveti-jeronim.org/preminuo-don-ante-ivancic-rimski-ex-alumnus-zavoda/)