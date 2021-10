Preminula Neda Miranda Blažević Krietzman

Radila je kao urednica u Obrazovnom programu na Radio Zagrebu od 1981. do 1989. Od 1993. do 2007. bila je profesorica komparativne književnosti i interdisciplinarnih studija na Sveučilištu sv. Katarine u američkome gradu St. Paulu u SAD-u. Od 2007. živjela je i radila u San Diegu u Kaliforniji i u Zagrebu

Hrvatska književnica, kiparica i slikarica Neda Miranda Blažević umrla je 19. listopada u 71. godini, izvijestilo je u srijedu Društvo hrvatskih književnika (DHK).

Neda Miranda Blažević-Krietzman rođena je 1951. u Gračacu, a odrasla u Zagrebu. Studij komparativne književnosti i sociologije završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Radila je kao urednica u Obrazovnom programu na Radio Zagrebu od 1981. do 1989. Od 1993. do 2007. bila je profesorica komparativne književnosti i interdisciplinarnih studija na Sveučilištu sv. Katarine u američkome gradu St. Paulu u SAD-u. Od 2007. živi i radi u San Diegu u Kaliforniji i u Zagrebu.

Prvu zbirku pjesama Zebra preko St. Ruka objavila je 1976. u izdanju Matice hrvatske. Do 2015. objavila je dvanaest knjiga pjesama na hrvatskom, njemačkom, engleskom i francuskom, četiri romana, (na hrvatskom i engleskom), tri knjige pripovijedaka, dvije knjige eseja na engleskom, dvije radio drame, dva filmska scenarija i tri kazališne drame (na hrvatskom i engleskom).

Za knjigu pjesama Vezuvska vrata primila je 2012. nagradu “Tin Ujević”, a za dvojezični ep Dioklecijanova palača-Diocletian’s Palace je nagradu Društva pisaca San Diega za najbolju knjigu poezije 2009.

Za knjigu eseja na engleskom On Both Sides of the Language (Na obje strane jezika), primila je 2005. američku nagradu “Denny” za izvrsnost u pisanju.

Slikarstvom se počela baviti 1976. Likovno se usavršila u Zapadnom Berlinu. Održala je petnaest samostalnih izložaba slika na platnu crteža, skulptura, instalacija, fotografija i foto-kolaža u muzejima, kulturnim centrima i galerijama u Zagrebu, Hvaru, Osijeku, Splitu, Rovinju, Berlinu, Minneapolisu, St. Paulu, Winoni, Elk Riveru, New Yorku, La Jolli i San Diegu.

Sprovod će biti u ponedjeljak, 25. listopada u 12 sati u Velikoj dvorani na Krematoriju u Zagrebu. (Glas Istre).

