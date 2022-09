Premijerov susret s vodstvom hrvatske zajednice u Republici Srbiji

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske susreo se s predsjednicom Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji Jasnom Vojnić i zastupnikom u Skupštini Republike Srbije i predsjednikom Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislavom Žigmanovom

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković susreo se 12. rujna u Zagrebu s vodstvom hrvatske zajednice u Republici Srbiji predsjednicom Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji Jasnom Vojnić i zastupnikom u Skupštini Republike Srbije i predsjednikom Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislavom Žigmanovom. Sastanku su prisustvovali i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, predstojnik Ureda predsjednika Vlade RH Zvonimir Frka-Petešić, savjetnik predsjednika Vlade RH za vanjske poslove Dino Mihanović i savjetnik ministra vanjskih i europskih poslova RH Domagoj Knežević.

„Redoviti susreti s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem i njegovim suradnicima sada su se već ustalili kao praksa što uvelike olakšava kontinuitet svakog dogovorenog i započetog projekta. Razumijevanje, podrška i savjeti oko izazova s kojima se suočavamo olakšava breme nerijetko velikih odluka koje kao vodstvo zajednice moramo donositi. Nije puno vremena prošlo otkada smo premijeru stavili na stol tri elaborata od kojih je on izabrao izgradnju Hrvatske kuće i evo, ako Bog da, za pola godine privest će se kraju. Takva podrška, vjerujem, s ovom će se Vladom nastaviti i na drugim za nas kapitalnim projektima.“, izjavila je predsjednica HNV-a Vojnić.

Na sastanku je bilo riječi o dovršetku izgradnje Hrvatske kuće, nastavku kadrovskog snaženja, inzistiranju na Akcijskom planu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina koji će odgovarati potrebama hrvatske zajednice, podršci aktivnostima u okviru popisa stanovništva i novim projektnim inicijativama.

„Razgovarali smo o onome što je najvažnije, a to je kontinuirana, snažna, ogromna, opipljiva potpora Vlade Republike Hrvatske Hrvatima u Srbiji. Hrvatska Vlada financira izgradnju Hrvatske kuće u Subotici, koja će biti gotova do proljeća iduće godine. Razgovarali smo o potpori svim ključnim projektima kojima se Hrvati u Srbiji nastoje i inače pomoći u ovim okolnostima, bilo da je riječ o našem identitetu, kulturi, obrazovanju, stipendijama, vezama s Hrvatskom, financijskoj potpori, projektnoj potpori, potpori koja će osigurati jači položaj Hrvata u Srbiji nego što je to danas, a osobito u svjetlu ključne teme – popisa stanovništva – koji će se u Srbiji provoditi od 1. do 31. listopada. Nama je važno da kao Hrvatska vlada podupremo napore i Hrvatskog nacionalnog vijeća kojim predsjedava gospođa Vojnić i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, da se što veći broj građana Srbije, koji jesu Hrvati, na tom popisu i deklarira. Da kažu, da mi smo Hrvati i kad dođe popisivač da se upišu kao Hrvati. Također, informirali smo se o izborima za Hrvatsko nacionalno vijeće koje će se dogoditi 13. studenoga ove godine i tu smo dali potporu gospođi Vojnić koja po nama jako dobro vodi Hrvatsko nacionalno vijeće i s kojom imamo izvrsnu suradnju i vjerujemo da će snaženje Hrvatskoga nacionalnog vijeća pomoći zalaganju za prava Hrvata u Srbiji.“ izjavio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Tekst i foto https://hnv.org.rs/