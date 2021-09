Predstavljene mrežne stranice Croatian-literature.hr i Filming in Croatia

Koržinek je predstavila je dvije važne poluge promidžbe i poticanja hrvatske kulture. Riječ je o mrežnoj stranici Croatian – literature.hr koja je osmišljena i financirana s ciljem promidžbe hrvatske književnosti u inozemstvu te Filming in Croatia – programu poticanja ulaganja u snimanja stranih produkcija u Hrvatskoj

Sudjelujući u radu Konferencije veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika Ministarstva vanjskih i europskih poslova, ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek krajem kolovoza predstavila je hrvatskim diplomatima dvije važne poluge promidžbe i poticanja hrvatske kulture. Riječ je o mrežnoj stranici Croatian – literature.hr https://www.croatian-literature.hr/koja je osmišljena i financirana s ciljem promidžbe hrvatske književnosti u inozemstvu te Filming in Croatia – programu poticanja ulaganja u snimanja stranih produkcija u Hrvatskoj.

Potaknuti Nacionalnom strategijom poticanja čitanja, strateškim dokumentom razvoja kulture čitanja i pismenosti iz 2017. godine, kao i okolnostima pandemije i smanjene mogućnosti organizacije i sudjelovanja u kulturnim događanjima, Vlada je 2021. godinu proglasila Godinom čitanja.

U kontekstu smanjenja opsega djelovanja kulturne diplomacije, ministrica Obuljen Koržinek predstavila je Croatian – literature.hr kao ključnu platformu za poticanje prevođenja djela hrvatskih autora na strane jezike te objavljivanja i promidžbe djela hrvatskih autora u inozemstvu. Osim što donosi portrete hrvatskih autora s oglednim prijevodima, preglednik prijevoda hrvatske književnosti, i snimke razgovora s autorima te čitanja njihovih djela uz titlove na engleskom, ova stranica daje i detaljne informacije o potporama koje Ministarstvo kulture i medija dodjeljuje inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora.

Na stranici je objavljen i pregled postojećih književnih rezidencija u Hrvatskoj, a boravak stranih književnika u našoj zemlji ima niz pozitivnih posljedica.

S obzirom na to da ni u slijedećoj sezoni nije sigurno kako će se razvijati pandemija, kao i neizvjesnost vezano uz epidemiološke mjere u pojedinim zemljama, teško će biti planirati međunarodnu kulturnu suradnju, ocijenila je ministrica. No Filming in Croatia https://filmingincroatia.hr/hr/, potpora ulaganju u snimanje filmova u Hrvatskoj, program je koji se i prethodne godine uspio dijelom održati, podsjetila je ministrica te dodala kako interes stalno raste, a do kraja 2021. najavljena su dodatna snimanja čime se lokalna potrošnja stranih produkcija u ovoj godini procjenjuje na više od 330 milijuna kuna.

Osim značajnih izravnih financijskih ulaganja, ove produkcije uvelike zapošljavaju veliki broj hrvatskih filmskih djelatnika, te služe kao neprocjenjiva medijska potpora promociji Hrvatske i privlačenju posjetitelja, zaključila je ministrica, predstavljajući hrvatskim diplomatima i taj program. (https://mvinfo.hr/)