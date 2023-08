Na blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije, Vele Gospe odnosno Stomorine, u Omišlju je nakon mise predstavljen Zbornik Antona Bozanića, Papers in honour of Anton Bozanić

Zbornik u izdanju Povijesnog društva otoka Krka predstavili su njegovi autori povjesničar izv. prof. dr. sc. Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Tomislav Galović i John Peter Kraljić, predsjednik Croatian Academy of America NY i dopredsjednik Association of Croatian Studies te Danijel Ciković, član Uredničkog odbora krčkog zbornika. Publici se obratio i velečasni dr. Anton Bozanić te je vrlo mudrim riječima skromnosti savjetovao da radimo ono u čemu smo dobri. Svojim radom, kaže, želi potaknuti druge na stvaranje, na ostvarenje dobrih ideja i to danas, jer pravo vrijeme je uvijek sada. Isto tako u pozitivnom smislu riječi spomenuo je da je dr.sc. Tomislav Galović glavni „krivac“ to jest pokretač ovog izdanja zbornika.

Nakon mise koju je u crkvi Uznesenja B. D. Marije predvodio vlč. Anton Bozanić, a čiji dijelovi su bili na staroslavenskom, uslijedila je Mantinjada sopela te se nazočnima na Smitiru kraj crkve, pozdravnim govorom obratila načelnica Općine Omišalj, Mirela Ahmetović i naglasila da su jako ponosni što je velečasni njihov župnik.

Promociji su nazočili i mnogobrojni suradnici zbornika, načelnik Općine Malinska-Dubašnica, jedne od lokalnih jedinica samouprave koje su financirale ovaj zbornik, naši iseljenici koji trenutno borave na Krku Dubasnica Social Club i iseljenici drugih dijelova Krka te predstavnica Hrvatske matice iseljenika, voditeljica podružnice Rijeka.

Znatan dio zbornika posvećen je radu Antona Bozanića u katoličkoj misiji u New Yorku i njegovim američkim istraživanjima hrvatskog iseljeništva (popis krčkih obitelji u i oko New Yorka). 2017. vlč. dr. Anton Bozanić dobio je nagradu za životno djelo Općine Omišalj, za promicanje i čuvanje zavičajne kulturne baštine te za doprinos u području humanističkih znanosti.

Tekst i foto: Renata Garbajs