Predsjednik austrijskog Parlamenta Sobotka primio članove Inicijative za dvojezični odgoj i obrazovanje u Beču

Predsjednik Sobotka pokazao je razumijevanje za prezentiranu incijativu, najavivši da će o Inicijativi za dvojezično obrazovanje u Beču razmijeniti mišljenje sa austrijskim ministrom obrazovanja i znanosti Martinom Polaschekom…

Predsjednik austrijskog Parlamenta Mag. Wolfgang Sobotka održao je prošli tjedan (5. srpnja) sastanak u prostorijama Parlamenta s članovima Inicijative za dvojezični odgoj i obrazovanje u Beču. Sastanku je, uz magistra Sobotku, nazočio i glasnogovornik narodnih grupa ÖVP-a (Österreichische Volkspartei) Nikolaus Berlakovich, a tom prilikom ih je glasnogovornik Inicijative Petar Tyran upoznao s projektom planirane odgojno-obrazovne ustanove u Beču. Planirana ustanova bi se fokusirala na humanistički odgoj i obrazovanje, s posebnim osvrtom na jezike i glazbu, te poučavanje hrvatskog jezika i kulture, uključujući gradišćanskohrvatski u svoj njegovoj jezičnoj i kulturnoj širini.

Predsjednik Sobotka pritom je pokazao veliko razumijevanje za prezentiranu incijativu, te je istaknuo želju za angažmanom i osobnu naklonjenost realizaciji ovog hvalevrijednog projekta. Tom prilikom je naglasio kako će o Inicijativi za dvojezično obrazovanje u Beču razmijeniti mišljenje i iskustvo i sa austrijskim ministrom obrazovanja i znanosti Martinom Polaschekom.

Zastupnici inicijative izjavili su po sastanku s W. Sobotkom i N. Berlakovićem, kako u ovom sastanku u Parlamentu vide pozitivan i ohrabrujući korak ka ostvarivanju ovog dvojezičnog obrazovnog projekta, posebno za gradišćanske Hrvate i Hrvatice u Beču ali i za cijelu hrvatsku zajednicu u ovom velegradu.

Ovo obrazovanje u obliku privatne obrazovne ustanove s javnim pravom, započevši od dječjeg vrtića do mature uključuje hrvatski jezik, naravno uz njemački.

Isti dan je spomenuta delegacija, skupa s Nikijem Berlakovićem, imala i službeni termin kod ministra obrazovanja i znanosti Polašeka i šefice kabineta ministra Eve Golubić, gdje je ova inicijativa predstavila svoj projekt. Tijekom razgovora su se dotakli i pitanja, što i kako bi to bilo moguće ostvariti i koje su perspektive sa gledišta Ministarstva. Kao jedan od argumenata koji bi mogao otežati realizaciju ovog dvojezičnog školskoga projekta je teritorijalni princip, prema kojem autohtone narodne grupe imaju pravo na svoj jezik samo na određenim zemljopisnim područjima. Kod Hrvata u Gradišću to se odnosi na sve kotare Gradišća (osim jeništrofskoga) a i tamo se odnosi na samo one općine, koje prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva pokrivaju određeni postotak stanovništva koji govori hrvatski jezik. Ne samo da spomenuta inicijativa i njezini zastupnici taj stav smatraju zastarjelim, nego ga takvim smatraju i svi narodni Savjeti, među njima i hrvatski Savjet, koji se jasno i glasno zalaže za individualni princip umjesto teritorijalnog. Nasuprot sadašnjem zastarjelom principu, onaj

suvremeniji smatra kako pripadnici narodnih grupa moraju imati pravo na svoj jezik i izvan starosjedilačkog područja. Osim toga, važno je istaknuti kako se ovaj projekt naslanja na širu sliku, kao europski projekt u duhu toliko puta citiranog zahtjeva EU kako što više ljudi treba vladati što većim brojem jezika, te kako bi ovako zamišljene škole u današnjoj situaciji više odgovarale suvremenosti ovog toliko puta isticanog europskog principa.

Ministar Polašek te šefica Kabineta Golubić spremni su izvidjeti mogućnosti za realizaciju gore spomenutog obrazovnog i školskog sustava u Beču.

Karin Vukman-Artner, voditeljica manjinskog školstva u Gradišću je isto tako pobliže upoznata s ovim projektom i najavila je u razgovoru dan kasnije, u četvrtak 6. srpnja, kako će drage volje staviti na raspolaganje svoje iskustvo i znanje na području dvojezične pedagogije i podučavanja u svrhu realizacije prijedloga ove inicijative.

Fotografija: Inicijativa za dvojezični odgoj i obrazovanje u Beču

Izvor: Inicijativa/ORF / HMI – V. K.