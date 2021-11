Predmet Hrvatski u Klovićevim dvorima

Izložba se bavi hrvatskim jezikom koji je najvažniji i satnicom najzastupljeniji predmet u školi, uči se od prvoga razreda osnovne do kraja srednje škole i u školskom sustavu zauzima posebno mjesto jer je temelj za učenje svih drugih predmeta te uz obrazovnu ima istaknutu i odgojnu funkciju

Galerija Klovićevi dvori https://gkd.hr/od 9. studenog donosi izložbu “Predmet: Hrvatski”, koja obrađuje nastavu hrvatskoga kao materinskog jezika, osvjetljujući njegovu vanjsku i unutrašnju povijest. Organizator izložbe je Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, suorganizatori Hrvatski školski muzej i Hrvatsko filološko društvo, a njezine autorice Ana Ćavar i Lahorka Plejić Poje.

Izložba se bavi hrvatskim jezikom koji je najvažniji i satnicom najzastupljeniji predmet u školi, uči se od prvoga razreda osnovne do kraja srednje škole i u školskom sustavu zauzima posebno mjesto jer je temelj za učenje svih drugih predmeta te uz obrazovnu ima istaknutu i odgojnu funkciju.

“Kada se počeo učiti, kako se sve nazivao, iz čega se učio, što ga je uvjetovalo i oblikovalo? Jesu li se oduvijek učili padeži i glagolska vremena? Što se čitalo za lektiru? Jesu li se i prije sto godina profesori žalili da su učenici nepismeni? Što se tijekom proteklih stotinu i pedeset godina mijenjalo, a što je ostalo isto?”, neka su od pitanja na koje će odgovoriti izložba.

Kako se ističe u najavi, povijest tog predmeta složena je i zbog političkih okolnosti, i zbog složenosti sadržaja – jezika, književnosti i u novije vrijeme medijske kulture, i zbog promjena paradigmi poučavanja.

“Usprkos važnosti i mjestu koje predmet ima u obrazovnom sustavu, on je slabo istražen i do danas nije sustavno opisan, pa će izložba prikazati različite segmente života nastavnoga predmeta u hrvatskim školama od njegova uvođenja do najnovije reforme”, ističe se.

Njome će se obuhvatiti sve ono što Hrvatski od njegova uvođenja oblikuje u nastavni predmet kakvim ga poznajemo danas: zakone i školske dokumente, udžbenike i priručnike, filmove, nastavna sredstva u različitim etapama njihova razvoja, učeničke školske zadaće, svjedodžbe i diplome.

Posjetitelji će moći i sjesti u školske klupe u kakvima su sjedili učenici u učionicama prije više od sto godina, ali i provjeriti svoje znanje i nadopuniti ga različitim digitalnim interaktivnim sadržajima. Izložba će biti otvorena do 16. siječnja. (culturenet.hr)