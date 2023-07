Povelja Republike Hrvatske ACAP-u

Povelja je dodijeljena za razvoj međunarodne mreže stručnjaka hrvatskog podrijetla u iseljeništvu i osobitom doprinosu njihovom međusobnom povezivanju te povezivanju domovinske i iseljene Hrvatske

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, sa suprugom prof. dr. sc. Sanjom Musić Milanović, sudjelovao je na svečanoj večeri u organizaciji Udruženja hrvatsko-američkih stručnjaka. Na svečanosti je predsjednik Milanović dodijelio Povelju Republike Hrvatske Udruženju hrvatsko-američkih stručnjaka. Ista je dodijeljena za razvoj međunarodne mreže stručnjaka hrvatskog podrijetla u iseljeništvu i osobitom doprinosu njihovom međusobnom povezivanju te povezivanju domovinske i iseljene Hrvatske, kao i za prinos znanja i iskustava, jačanje obrazovanja, znanosti i poduzetništva, istaknutu humanitarnu pomoć, medicinsku pomoć bolnicama i stipendiranje mladih liječnika u Republici Hrvatskoj, a preuzeo ju je predsjednik ACAP-a dr. Steven Pavletic.

– Vi ste hrvatsko-američki stručnjaci, a stručnjaci su ljudi od poštovanja, visokog ugleda i važnosti u društvu. Iz hrvatske perspektive, to je nešto što nama treba. Mi smo mala zemlja. Još uvijek nismo toliko bogati niti imućni koliko bismo željeli biti i to svakako mora biti naš cilj. Ono što nama nedostaje su poslovi, djelatnosti i profesije koje donose stvarnu dodanu vrijednost, koje najviše izvlače iz kapitala i iz proizvodnje – ukratko, ono što zemlju čini bogatom. Želim vam uspjeh u vašim karijerama, posebno mlađim ljudima koje sam dosta viđao, ljudima koji prije svega pridonose svojim sudbinama, svojim obiteljima i tvrtkama. Ali, iz perspektive položaja Hrvatske, koji pridonose i hrvatskim ambicijama i ciljevima, jer možda nismo nužno sanjari, ali ciljamo visoko. I trebamo ciljati visoko, to bi trebao biti model i načelo rada ove zemlje – rekao je predsjednik Milanović.

Na svečanoj večeri prisutnim gostima obratili su se predsjednik ACAP-a Zagreb Don Markusic, tajnica ACAP-a Lidija Ortloff, predsjednik ACAP-a dr. Steven Pavletic i voditeljica Odjela za međunarodnu suradnju u Hrvatskoj turističkoj zajednici Marina Šimunić.

Izvor: Ured predsjednika RH