Otvoren je službeni račun Državne riznice za donacije financijskih sredstava u akciji “Pomoć za obnovu nakon potresa”.

Donacije financijskih sredstava za uplatitelje iz Republike Hrvatske uplaćuju se na sljedeći račun:

HR12 1001 0051 8630 0016 0 – Državni proračun Republike Hrvatske

s pozivom na broj odobrenja: HR68 5444 – OIB uplatitelja

Donacije financijskih sredstava za uplatitelje izvan Republike Hrvatske uplaćuju se na račun Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke (foreign payments instructions):

Account No: HR12 1001 0051 8630 0016 0

Bank: Croatian National Bank, Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb 10000, Croatia

BIC (SWIFT) Code: NBHRHR2XXXX​

Beneficiary: Republic of Croatia – Ministry of Finance, Katanciceva 5, 10000 Zagreb, Croatia

Remittance Info – Remarks: Earthquakes aid ​

Izvor; Središnji državni portal