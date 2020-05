Pokrenuta platforma Enjoy The View From Croatia

‘The Vacation You Deserve Is Closer Than You Think’ nova je komunikacijska kampanja HTZ-a koja se pokreće na tržištima u okruženju početkom lipnja, na svim ključnim on line i off line komunikacijskim kanalima

‘The Vacation You Deserve Is Closer Than You Think’ nova je komunikacijska kampanja Hrvatske turističke zajednice koja se pokreće na tržištima u okruženju krajem ovog tjedna, odnosno početkom lipnja, na svim ključnim on line i off line komunikacijskim kanalima.

Također, prošlog je tjedna pokrenuta i nova komunikacijska platforma EnjoyTheViewFromCroatia https://croatia.hr/hr-HR/informacije-o-putovanju/enjoy-the-view-from-croatia.

Za potrebe kampanje izrađena je posebna web stranica i Instagram profil na kojima se nalaze prelijepi ‘pogledi iz Hrvatske’. U kreiranju platforme mogu sudjelovati iznajmljivači, vlasnici ugostiteljskih objekata, ugostiteljski djelatnici, djelatnici u agenciji, članovi turističke zajednice, stanovnici turističke destinacije i ostali akteri hrvatskog turizma i to na način da pošalju fotografiju ili video za koji misle da će najbolje prenijeti ljepotu zbog koje gosti dolaze u njihovo mjesto, bilo da se radi o pogledu prema moru, zalasku sunca, livadi, trgu, ulici ili gradskom kutku. Svi detalji kampanje mogu se pronaći na stranici www.croatia.hr. (CroExpress)