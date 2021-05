Počinju webinari Stvaranje kazališta

Matičin će se seminar Stvaranje kazališta unatoč pandemiji održati, i to online, preko platforme Zoom. Imat će ukupno šest radionica, šest susreta u trajanju od po tri sata. Prvi susret bio bi u petak, 28. svibnja u 17 sati (do 20 sati), a drugi odmah dan nakon, 29. svibnja u 17 sati (do 20 sati). Preostala četiri susreta dogodila bi se subotama u lipnju i to: 5., 12., 19. i 26. lipnja, uvijek s početkom u 17 sati.

Prijave za sudjelovanje, molim, i upite, pošaljite organizatorici Nives Antoljak u Hrvatsku maticu iseljenika, na mail: nives.antoljak@matis.hr

PROGRAM RADA WEB SEMINARA – šest trosatnih onine radionica

svibnja 2021. 17 h – Prva radionica: Odabir dramskih tekstova

Tema: Upoznavanje, uvodno predavanje, odabir dramskih tekstova

Trajanje: oko tri školska sata

Pri ovom prvom susretu voditeljica će se predstaviti sudionicima, govoriti će o svom profesionalnom radu, te o svojoj suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika i o dugogodišnjem iskustvu na seminaru «Stvaranje kazališta».

Potom će se sudionici predstaviti jedni drugima i voditeljici. Razgovor će se voditi o afinitetima i namjerama sudionika, te o njihovim planovima za kazališni rad i ovaj web seminar.

U uvodu voditeljica će govoriti o dramskim predlošcima općenito, o dramama i komedijama ili o adaptacijama proze, te o svim drugim oblicima tekstova koji mogu biti pogodni za dramsko uprizorenje.

Nakon pauze voditeljica će govoriti o odabiru dramskih tekstova za rad u amaterskim grupama. Razmatrati će se kriteriji za odabir, načini na koji se dramski tekstovi mogu pronaći i drugo.

Voditeljica će pred kraj prve radionice organizirati grupu s polaznicima seminara i prikupiti njihove mail adrese, kako bi im za idući susret mogla poslati tekstove na kojima će grupa raditi.

Prvi susret završiti će obaveznim blokom pitanja/odgovori u kojoj će sudionici moći postaviti pitanja o svojim konkretnim problemima ili željama.

svibnja 2021 u 17 h – Druga radionica: Analiza dramskog teksta

Tema: kako prirediti dramski tekst za izvedbu, kako skratiti ili adaptirati predložak

Trajanje: oko tri školska sata

Tijekom ove, druge radionice, sudionici će pročitati ulomke iz nekoliko suvremenih drama koje im je voditeljica prethodno poslala na mail. Uz uvod, voditeljica će im detaljno prepričati radnju, kako bi mogli bolje razumjeti izabranu scenu. Nakon čitanja svake scene uslijediti će analiza teksta, karaktera i situacije. Kroz primjere u tim scenama, sudionici će moći naučiti kako analizirati dramsko djelo, skratiti ga i prirediti ga za uprizorenje. Također će kroz detaljnu analizu karaktera naučiti kako se glumca može uputiti u razmišljanje o liku koji gradi prilikom rada na predstavi.

U prvom dijelu predavanja biti će obrađene dvije scene, a nakon pauze još dva odabrana prizora.

Baveći se ovim scenama sudionici će steći uvid u sadržaj nekoliko suvremenih drama koje bi im mogle biti interesantne za postavljanje u svojim sredinama.

Predavanje će završiti razgovorom i pitanjima.

lipnja 2021 u 17 h – Treća radionica: Hrvatski dramski pisci

Tema: Tko su najznačajniji suvremeni hrvatski dramski pisci, njihova djela i stilske značajke

Trajanje: Oko tri školska sata

Tijekom ovog predavanja voditeljica će pretežno govoriti o novom naraštaju hrvatskih dramatičara. Predstaviti će one koji tek stasaju na kazališnoj sceni, njihova djela, stilske značajke, te govoriti o predstavama koje su nastale po tim djelima. Analizirati će se teme kojima se suvremeni dramski pisci bave, karakteri i likovi koji se pojavljuju u njihovima dramama.

Nakon pauze, voditeljica će se posvetiti i već afirmiranim autorima starije generacije, kao i najznačajnijim hrvatskim dramskim piscima u proteklih pedesetak godina.

U ovom teoretskom bloku biti će govora i o izvorima informacija o suvremenim dramatičarima, te kao i gdje i kako pronaći njihove tekstove. Sudionici će imati priliku čuti i neke ulomke iz suvremenih drama ( koje će pročitati sami sudionici), pogledati kratki video ili najavu pojedinih predstava.Predavanje završava pitanjima i odgovorima.

lipnja 2021 u 17 h – Četvrta radionica: Scenografija i kostimografija u dramskoj predstavi

Tema: Uloga suradnika u likovno – vizualnoj komponenti predstave

Trajanje: Oko tri školska sata

U ovom teoretskom predavanju voditeljica će govoriti o redateljevoj-voditeljevoj odluci o formiranju scenskog prostora. Govoriti će se o razlici između metaforičnog i realističnog scenskog prostora, o zakonitostima koje scenski prostor mora poštovati, te o scenografiji kao umjetničkoj i vizualnoj podršci u prezentaciji scenske radnje. Voditeljica će uz općenite kazališne zakonitosti iz ovog područja, govoriti i kako prilagoditi scenu za amaterske potrebe, kako uputiti pogodnu osobu u scenografske zadatke, te kako na jednostavnije načine rješavati scenske probleme. Sudionicima će biti prikazani konkretni primjeri različitih scenografskih rješenja.

Nakon pauze govoriti će se o ulozi kostimografa u predstavi, o načinu na koji kostim definira lik i njegovo mjesto unutar scenske radnje. Boja, kroj i oblik definiraju karakter junaka, pa će u tom smjeru sudionici rješavati pojedine zadatke za kostimska rješenja junaka iz drama koje su do sad upoznali. Biti će im prezentirane skice i fotografije pojedinih kostima.

Završava se uobičajeno: pitanjima i odgovorima

lipnja 2021 u 17 h – Peta radionica: Likovi i lica, karakteri i situacije

Tema: Kako prenijeti dramsku situaciju u scensku situaciju, primjeri i analize

Trajanje: Oko tri školska sata

Sudionici će tijekom ove radionice čitati scene koje su dobili mailom od voditeljice, te će pokušati razviti scensku situaciju i definirati karaktere. Biti će vođeni kako da prepoznaju osnovne silnice scenske radnje, kako da definiraju dramski status svojih likova i kako da artikuliraju namjeru pojedinih akcija i scenskih radnji.

Rad će se provoditi kroz četiri scene, dvije u prvom dijelu, a dvije u drugom dijelu predavanja.

Nakon svake završene scene svi će sudionici komentirati i analizirati viđenu vježbu

lipnja 2021 u 17 h – Šesta radionica: Rad redatelja

Tema: Koji su osnovni problemi režije i kako definirati osnovne zakonitosti rada na uprizorenju nekog djela

Trajanje: Oko tri školska sata

U ovom predavanju sudionici će se upoznati s ulogom redatelja u kazalištu, te

zakonitostima koje treba poštovati prilikom rada na predstavi. Razmotriti ćemo koji su osnovni problemi režije dramskog djela, koja su pravila žanra komedije i drame, te kako redatelj vrši pripremu za rad na novom komadu. Biti će govora i o redateljevom radu s glumcem, te s ostalim suradnicima koji čine autorski tim. Posebno ćemo se osvrnuti na dramaturšku analizu djela, ideju teksta i predstave. Sudionici će moći izložiti svoje koncepte pojedinih dijela, za koje su se pripremili prema prethodnom dogovoru. Svi će analizirati i komentirati njihove postupke i primjere.