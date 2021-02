Počeli upisi u dopunske škole hrvatskoga jezika

U Sydneyju trenutno postoji šest hrvatskih subotnjih škola, i to Croatian School Mt. Pritchard; Croatian School “Braća Radic”; Croatian School Summer Hill; Croatian School Beverly Hills; Croatian School St. Mary’s i najstarija -Croatian School Bonnyrigg

Ovih su dana u Sydneyju počeli upisi u subotnje dopunske škole hrvatskog jezika i, prema dosadašnjim rezultatima, odaziv je zadovoljavajući. Pojava koronavirusa poremetila je odaziv, ali se u Odboru škola vjeruje da će broj polaznika biti veći- što je i poželjno. Učenje hrvatskog jezika je vrlo važno kako bi mladi imali priliku i mogućnost, uz jezik, učiti o svom porijeklu i identitetu. Inače, subotnje dopunske škole su registrirane kao i sve druge “prave” skole u

Australiji. To treba, bez sumnje iskoristiti, kao sto to cine i druge etničke skupine sydneyjske metropole. Ondje trenutno postoji šest hrvatskih subotnjih škola, i to Croatian School Mt. Pritchard; Croatian School “Braća Radic”; Croatian School Summer Hill; Croatian School Beverly Hills; Croatian School St. Mary’s i najstarija -Croatian School Bonnyrigg.

Upisi, kako su nam rekli u Odboru hrvatskih škola, vrše se za 7,8,9,10 i 11 godina. Donosimo adrese škola kako bi zainteresirani mogli što lakše stupiti u kontakt sa školom na svojoj lokaciji. Za upise nije kasno, ali je potrebno iskoristiti priliku koju nudi Vlada NSW kroz svoj prosvjetni program.

Tekst: Franjo Harmat