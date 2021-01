Planetarna geologinja Sarah M. Milkovich

Milkovići potječu iz malog sela kod granice sa Slovenijom, a Sarah njeguje stare običaje i redovito kontaktira i s drugim znanstvenicima hrvatskog podrijetl

U NASA-inu Jet Propulsion Laboratory https://www.jpl.nasa.gov/ istraživačkom i razvojnom centru američke svemirske agencije, radi Sarah M. Milkovich, planetarna geologinja hrvatskog podrijetla. Sarah je iz obitelji koja je u SAD-u već nekoliko generacija, a radila je na nekoliko ključnih NASA-inih misija. Trenutačno radi na roveru Perseverance, dvije milijarde dolara vrijednom dijelu misije Mars 2020. Sa Sarah je razgovarao Zoran Vitasi prije nego što je otišla na kraći blagdanski odmor.

O svojim korijenima zna podosta. Kako su Milkovići stigli u Ameriku? Potječu iz malog sela kod granice sa Slovenijom. Puno ljudi iz tog dijela svijeta preselilo se na američki srednji Zapad početkom 20. stoljeća, kaže. Čuli smo da još održava neke stare hrvatske običaje. – Za blagdane radimo poviticu zato što je izvrsna! Također je lijepo dijeliti generacijska sjećanja dok je radimo, govori. Istraživanje svemira je usađeno i u njezinu obitelj. Neki su od članova radili na razvoju rakete Saturn V. – Stric je radio na razvoju Saturna V. Čini mi se da je radio na osiguranju dosega rakete, ali nikada mi nije o tome govorio. Zapravo to nisam ni znala sve do prije nekoliko godina! On je vrlo tiha osoba, otkriva nam Sarah, koja redovito dolazi u kontakt i s drugim znanstvenicima hrvatskog podrijetla. – Da, stalno susrećem znanstvenike i inženjere hrvatskog podrijetla u Americi, kaže upućujući na uspjeh naših znanstvenika. Trenutačno radi na roveru Perseverance koji će se spustiti na Mars 2021. godine. Radim na Perseveranceu od 2013. godine uključujući osmišljavanje načina suradnje između znanstvenika i projektanata u smislu da se isplanira što će rover svakoga dana raditi na površini Marsa. U ovom trenutku brine se oko toga da naš veliki međunarodni znanstveni tim bude spreman za početak istraživanja kada rover prizemlji. Namjera je napraviti zajedničku misiju NASA-e i ESA-e kojom bi se te uzorke dopremilo na Zemlju kako bi ih proučavali – objasnila nam je Sarah misiju.

Više https://www.vecernji.hr/techsci/hrvatica-u-redovima-nasa-e-na-mars-cemo-ici-2030-ih-1457856