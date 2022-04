Papa imenovao novog zadarskog nadbiskupa koadjutora

Papa Franjo imenovao je prečasnog Milana Zgrablića, svećenika Porečke i Pulske biskupije, dosadašnjeg katedralnog župnika župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Poreču te ravnatelja Biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika

Papa Franjo imenovao je nadbiskupom koadjutorom Zadarske nadbiskupije prečasnog Milana Zgrablića, svećenika Porečke i Pulske biskupije, dosadašnjeg katedralnog župnika župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Poreču te ravnatelja Biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika, priopćila je u četvrtak, 7. travnja Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj.

Milan Zgrablić, svećenik Porečke i Pulske Biskupije, rođen je kao peto dijete u obitelji, 29. kolovoza 1960. u Pazinu od oca Josipa i majke Josipe (Marije) r. Zgrablić. Sakrament svetoga krsta primio je u Župi sv. Nikole u Pazinu 5. rujna 1960. Sakrament svete potvrde primio je 6. lipnja 1975. u Pazinu. Osnovnu školu završio je u Pazinu 1976. godine.

Do završetka osnovne škole živi s roditeljima u selu Zgrablići, u kapelaniji Sv. Ivan i Pavao, na Pazinskom polju, u župi Pazin. Po završetku osnovne škole, 5. srpnja 1976. upisuje se u Biskupsko sjemenište u Pazinu. U Pazinu je pohađao dva razreda opće srednje škole. Godine 1978. mons. Dragutin Nežić, biskup porečki i pulski, šalje ga u Zadar na daljnje srednjoškolsko obrazovanje, gdje pohađa treći i četvrti razred Srednje škole za spremanje svećenika u Sjemeništu „Zmajević“. Maturu je položio u Zadru 10. lipnja 1980. godine. U jesen 1980. godine započinje filozofski i teološki studij na Visokoj bogoslovnoj školi u Rijeci. Diplomu o završenom studiju primio je 10. listopada 1986. godine.

Tijekom pastoralne, šeste, godine studija na VBŠ u Rijeci, 21. travnja 1985. mons. Antun Bogetić, biskup porečki i pulski, podijelio mu je službu đakonata u župnoj crkvi Sv. Nikole u Pazinu. Đakonski pastoralni praktikum obavljao je u Župi sv. Eufemije u Rovinju do svećeničkog ređenja koje je bilo u istoj Župi, 8. lipnja 1986. godine. Mladu misu slavio je u novoosnovanoj Župi sv. Ivana i Pavla na Pazinskom polju, 29. srpnja 1986. godine.

Prvu svećeničku službu kao župni vikar obavljao je u Župi sv. Eufemije u Rovinju od rujna 1986. do srpnja 1987. godine. Od kolovoza 1987. godine do srpnja 1990. godine vrši službu prefekta u Nadbiskupskom sjemeništu „Zmajević“ u Zadru. U srpnju 1990. godine imenovan je biskupijskim povjerenikom za duhovna zvanja u Porečkoj i Pulskoj biskupiji i upraviteljem Biskupskog doma u Puli. Od 1996. do 2009. godine član je Vijeća za kler i duhovna zvanja Hrvatske biskupske konferencije.

Godine 1992. biskup mons. Antun Bogetić šalje ga na postdiplomski studij duhovnosti na Papinsko sveučilište „Gregoriana“ u Rimu. Za vrijeme studija u Rimu boravi u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima. Po završetku dvogodišnjeg studija u Rimu (20. lipnja 1994.) i postizanja titule magistra znanosti, mons. Bogetić imenuje ga voditeljem doma novoosnovanog Pazinskog kolegija – klasične gimnazije u Pazinu, gdje ostaje do prosinca 1997. godine. Od 1997. do 2007. vrši službu ravnatelja Caritasa Biskupije Porečke i Pulske.

Od prosinca 1997. do kolovoza 2015. vrši službu župnika u Župi sv. Eufemije u Rovinju. U istom razdoblju vrši i službu dekana Dekanata rovinjsko – kanfanarskog. Od 2008. godine nadalje vrši službu ravnatelja Biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika Porečke i Pulske biskupije.

Biskup Dražen Kutleša imenuje ga od 1. rujna 2015. župnikom Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije – katedrala u Poreču. U istom razdoblju vrši službu dekana Porečkog dekanata. Od 2016. do 2018. uz navedene službe župnik je i u župi Sv. Lovreč Pazenatički.

Dana 21. studenoga 2019. godine imenovan je kanonikom Stolnog kaptola sv. Mavro u Poreču. Za vrijeme svećeničke službe u više navrata član je Svećeničkog vijeća; član Zbora savjetnika Biskupije; član je Pastoralnog i Ekonomskog vijeća Biskupije; član Vijeća za umjetnost, izgradnju i obnovu sakralnih objekata u Biskupiji; voditelj Vijeća za mlade, duhovna zvanja i ministrante Biskupije; voditelj Vijeća za liturgiju i crkvenu glazbu Biskupije; te član drugih povjerenstva i događanja u Biskupiji. (http://www.sveti-jeronim.org/)

