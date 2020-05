Otvorena web stranica EnterCroatia

Stožer civilne zaštite RH dopunio je Odluku o privremenoj zabrani prelaska preko hrvatskih graničnih prijelaza pa su tako države članice EU, među kojima su Češka Republika, Mađarska, Republika Austrija, Republika Estonija, Republika Latvija, Republika Litva, Republika Poljska, Republika Slovenija, Savezna Republika Njemačka i Slovačka Republika, odnosno državljani navedenih zemalja oslobođeni posebnog navođenja razloga prilikom ulaska u Hrvatsku

Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo turizma su s ciljem povećanja efikasnosti prelaska granice Republike Hrvatske te kako bi naši gosti bili upoznati s epidemiološkim mjerama koje su na snazi u Hrvatskoj, otvorili web stranicu EnterCroatia .

Na stranici https://entercroatia.mup.hr/ se nalazi online obrazac u koji se upisuju svi podaci koji su uobičajeno traženi u procesu prelaska granice te uz jednostavno predočenje putovnice ili osobne isprave policajcu na granici, broj ili kod s osobne iskaznice ili putovnice se automatski povezuje sa svim unaprijed upisanim podacima u online obrascu. Na taj način je cjelokupna procedura upisivanja podataka svake pojedinačne osobe u vozilu svedena na vremenski minimum te se povećava prometna protočnost.

‘Ova Vlada kontinuirano razmatra sve mogućnosti kako stvoriti ravnotežu između gospodarske i zdravstvene sigurnosti te pri tome učiniti cjelokupni sustav u kojem povezujemo segmente turizma, prometa i zdravstva što efikasnijim. Ovim inovativnim rješenjem omogućit će se ubrzani ulazak turista u Hrvatsku, a pri kojem osiguravamo sve sigurnosne protokole i komunikaciju s našim gostima. Hrvatska je prepoznata kao zemlja s izrazito efikasnim sustavom pripremljenosti i povoljnom epidemiološkom slikom, a turističkom smislu to nam je prilika da se još jednom dokažemo kao destinacija koja stavlja naglasak na sigurnost i inovativnost’, izjavio je ministar Cappelli povodom predstavljanja projekta ‘EnterCroatia’.

‘Nakon odlične epidemiološke situacije u Hrvatskoj te nakon otvaranja granica kreiranjem ove posebne web stranice stvorili smo sve potrebne preduvjete za brz, učinkovit i siguran dolazak turista u Hrvatsku. Vjerujemo kako će naša nova promotivna kampanja ‘The Vacation You Deserve Is Closer Than You Think’, koja je pokrenuta na tržištima u okruženju poput Austrije, Mađarske, Slovenije, Slovačke, Češke, Njemačke, Italije i Poljske ostvariti dobre rezultate te kako će nas građani navedenih zemalja uskoro posjećivati u sve većim brojevima’, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić, dodavši kako je za promociju na tržištima koje najvećim dijelom ovise o zračnoj prometnoj povezanosti poput Velike Britanije, Francuske, Skandinavije, ali i dalekih tržišta poput Kine, SAD-a i Južne Koreje, kreirana on line platforma ‘EnjoyTheViewFromCroatia’ koju mogu koristiti i svi hrvatski turistički djelatnici za vlastitu promociju.

Istovremeno, svi oni koji ispune svoje podatke online, na njihovu email adresu će biti poslane upute koje će sadržavati epidemiološke informacije i mjere na snazi u Republici Hrvatskoj za njihov siguran boravak u Hrvatskoj. U ovom trenutku web stranica ima obrazac dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku, a isti će uskoro biti dostupan i na brojnim drugim jezicima na kojima će putnici i dobiti upute (npr. njemački, slovenski, mađarski, češki, slovački, poljski itd., odnosno sve će biti dostupno na preko 10 različitih jezika).

Također, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dopunio je Odluku o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske pa su tako određene države članice Europske unije, među kojima su Češka Republika, Mađarska, Republika Austrija, Republika Estonija, Republika Latvija, Republika Litva, Republika Poljska, Republika Slovenija, Savezna Republika Njemačka i Slovačka Republika, odnosno državljani navedenih zemalja oslobođeni posebnog navođenja razloga prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku (poslovni, gospodarski, turistički itd.). Građani navedenih zemalja moći će ulaziti pod jednakim uvjetima kao i prije pojave bolesti COVID-19, ali i nadalje uz epidemiološku kontrolu te uz obvezu pridržavanja općih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. (Hina)