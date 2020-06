Osnovan 100. fond Školarinske zaklade HBZ-a

Stoti fond Školarinske zaklade HBz-a nosi ime Elizabeth Salinger, a utemeljen je s njenim ulogom od 250.000 dolara. Fond pri Zakladi, koja u lipnju obilježava 62. rođendan, može se otvoriti s najmanjim ulogom od 10.000 dolara

Školarinska zaklada Hrvatske bratske zajednice Amerike (The CFU Scholarship Foundation Inc.) jedinstven je obrazovni potporni program američkih Hrvata i njihovih prijatelja na sjevernoameričkome kontinentu. Zaklada je pokrenuta u lipnju prije točno 62 godine u Pittsburghu.

Franjo Bertović, potpredsjednik HBZ-a s ponosom ističe: „Fond Školarinske zaklade HBZ-a ima na svom računu nešto više od 7 milijuna američkih dolara. Taj iznos raste tako reći iz dana u dan. Naši članovi, odsjeci i kulturna te sportska udruženja doniraju sredstva da bi se pomoglo mladim članovima HBZ-a i roditeljima pri školovanju na visokoškolskim ustanovama. Bankovni račun Fonda je odvojen od drugog poslovanja Zajednice, a njime upravlja direktorski kolegij zasebne uprave koja se bira na godišnjoj sjednici Zaklade u listopadu. Transparentnost Fonda je vrlo važna pa je račun odvojen od računa naših anuiteta i životnog osiguranja te se zbog toga i nalazi u drugoj banci (PNC).

Na godišnjoj sjednici u listopadu, osim izbora odbornika Zaklade, utvrđuje se točno stanje računa te pregledaju sve pristigle molbe studenata koji su zatražili stipendijsku pomoć. Svaki zahtjev se razmatra pojedinačno. O socijalnim i ekonomskim faktorima te obrazovnim rezultatima ovisi visina stipendije s tim da niti jedan student s potpunom dokumentacijom nikada nije bio odbijen. Zahtjev za stipendiju već na prvoj stranici obrasca ima tiskana Pravila, koja su vrlo jednostavna, a njih se pri dodjeli stipendija moraju strogo pridržavati odbornici Zaklade. Riječ je o 12 točaka. Primjerice, student treba biti najmanje 3 godine član HBZ-a, jedan od roditelja treba biti član Zajednice, treba se podnijeti zahtjev do 15. rujna u tekućoj akademskoj godini, osoba treba biti redoviti student, a treba priložen i prijepis ocjena,“ podsjetio je potpredsjednik HBZ-a Franjo Bertović za portal Hrvatske matice iseljenika.

Ovoga proljeća stiglo je i pojačanje u vidu osnutka stotoga individualnog fonda koji nosi ime svoje donatorice Elizabeth A. Salinger Endowment Fund.

„Stoti individualni Školarinski fond utemeljen je nedugo nakon 99. fonda koji je pokrenut na ime društva Mir Među Nama odsjeka 64 iz Des Moinesa, Iowa. U taj fond 29. I. 2020. uložen je novac iz odsječne blagajne nakon što je odsjek prestao djelovati. Ta svota iznosi 10.740,10 dolara. Svotu je poslala u Glavni ured odsječna predsjednica Mary Ann Leporte, koja je požrtvovno radila kako bi se ostvarila želja članova toga odsjeka. Mi najiskrenije zahvaljujemo odbornicima i članovima odsjeka na njihovu plemenitom daru. Utemeljitelji odsjeka iz Iowe u prošlosti su puno pridonosili hrvatskoj zajednici, a sadašnji odbornici slijedili su njihov primjer darujući taj novac za školovanje podmlatka. Utemeljenjem posebnog fonda, ime društva Mir Među Nama odsjek 64 iz Iowe dugo će se pamtiti i cijeniti među američkim obiteljima hrvatskih korijena koje će ubuduće dobivati stipendiju za naobrazbu svoje djece. Samo nekoliko tjedana kasnije dobili smo pismenu obavijest o utemeljenju stotog fonda Zaklade s imenom Elizabeth A. Salinger Endowment Fund. Stoti broj ima posebno značenje. Stotinu godina rasta, napretka, odluka, iskušenja i postignuća je ipak respektabilna brojka. Stota obljetnica je dostojna svakog slavlja zbog više razloga“, izjavio je glavni predsjednik HBZ-a Edward W. Pazo, uz riječi zahvale donatorici Elizabeth A. Salinger.

Upravni odbor Školarinske zaklade HBZ-a, uz glavnoga predsjednika Edwarda W. Pazu, čine izvršna tajnica/blagajnica Bernadette M. Luketich-Sikaras, te direktori Franjo Bertovic, dr. Marion Vujevich, Robert Luketic, Paul J. Lucas, Derek Hohn i Michael Ricci.

Zakladni fondovi Školarinske zaklade HBZ, uz General Fund, čine, uz ostale – slijedeći individualni fondovi: Peter Obad Endowment Fund; John Drazick Endowment Fund; Charles Koval Endowment Fund; Croatian American Home of Los Angeles Fund; CFU 100th Anniversary Fund; William Blazevich Fund; St. Nicholas Lodge 47 Anna Rescic Endowment Fund; New York City Seamen’s Club Fund; John D. Kosovec & Teresa Gazboda Kosovec Fund; “Bratska Sloga” CFU Lodge 566 of Masontown, PA Fund; John P. Plesh Fund; Emil Hanzevack Family Scholarship Endowment Fund; “Croatian Sons” CFU Lodge 170 Scholarship Endowment Fund; Lodge Fund; “St. Joseph” CFU Lodge 43, Braddock, PA Fund; “St. Rochus” CFU Lodge 5, Johnstown, PA Fund; George P. Radosevich Rodwick Endowment Fund, Merrillville, IN; “St. Joseph” CFU Lodge 192, Painesdale, MI Fund; Ann Pollitt Fund – Kenneth H. Pollitt & Frances Ann Miller Memorial Fund; “Progress” CFU Lodge 202, Chicago, IL Fund; “Holy Family” CFU Lodge 305, Gloversville, NY – Frank Stefic, Jr. Memorial Scholarship Grant; “St. Mary’s” CFU Lodge 26, Gunnison, CO – In Memory of Officers & Members of CFU Lodge 26; Vlado Govic Scholarship Endowment Fund; “Sveto Trojstvo” CFU Lodge 146, Versailles, PA Fund; CFU Lodge 720, Ahmeek, MI Fund; CFU Lodge 42, Wilmerding, PA Fund; Louise & Joseph M. Brigich Fund; Louis Z. Marohnic, Esq. Scholarship Fund; Stephen L. Zegura Scholarship Endowment Fund;Damian Family Fund; Monessen Croatian Social & Educational Society Sloga Fund; “St. Mary’s” CFU Lodge 75, Waukegan, IL Fund; Martha & Bernard M. Luketich CFU National President’s Scholarship Grant; Mr. & Mrs. Franjo Vicevich Memorial Music Endowment Fund; William Laurence Cumpanas Fund;CFU Lodge 548, Slovan, PA Fund; CFU Lodge 72, Uniontown, PA Fund; CFU Lodge 205, Adah, PA Fund;Helen & Ronald Wood – In Memory of Katherine & Ignac (Bilicic) Billick Fund; “Hrvatska Vila” CFU Lodge 141, East Pittsburgh, PA Fund “Croatian Sons” CFU Lodge 15, Chicago, IL Fund; “Harborites” CFU Lodge 856, East Chicago, IN Fund; Danica & Anton Kasunic of Cleveland, OH Fund; Robert C. Antich, Merrillville, IN Fund; “Sts. Peter & Paul” CFU Lodge 506/Nest 194, Titusville, PA Fund; Julie Dixon Scholarship Fund, San Diego, CA; John G. Luksich Scholarship Fund, Midland, PA; “Vanguards” CFU Lodge 261 of Milwaukee, WI Fund; Thomas Radulovic, Los Angeles, CA Scholarship Fund; Mary M. Campbell Scholarship Fund – In Memory of Parents, Peter & Mary Pavlinac; CFU Lodge 530, St. Thomas, Ontario, Canada Fund; Matthew Mavretich Fund – In Memory of Parents, Matija & Barbara Muzar Mavretic of Steelton, PA; Joseph & Josephine Angelos Family of Waukegan, IL Fund; Bezich Fund; Richard & Katherine Jordan Family Fund; “St. Vidas” CFU Lodge 80 of Smoke Run, PA Fund; American-Croatian Waukegan Tamburitzans CFU Scholarship Fund; “St. Ann” CFU Lodge 29, Pittsburgh, PA; American Hrvatska CFU Lodge 89, Butte, MT; “Svi Slaveni” CFU Lodge 388 of Midvale, UT; Merle Fund; Edward J. Verlich Fund; Jennifer Elizabeth Lucas Family Memorial Scholarship Fund, Marquette, MI; “Gospa Rozaria” CFU Lodge 374, Rock Springs, WY; “Sloga Rudara” CFU Lodge 306 Rock Springs, WY; Ontario Federation of CFU Lodges; United CFU Lodges of Fayette, Greene, Westmoreland and Washington Counties; “Zrinski i Frankopan” CFU Lodge 403; John H. & Frances M. Rogan Family Scholarship Fund, Youngstown, OH; “Sv. Kriz” CFU Lodge 523 and Nest 248, Moundsville, WV; John J. & Sarah Javor Family Endowment Eva Kovacich Scholarship Endowment; The Steven J. Pavlic Scholarship Award; Zora CFU Lodge 345 Scholarship Endowment; Mary and Pepa Sostarich Scholarship Fund; Nikola Spoljar Scholarship Fund; “Ban Jelacic” Lodge 2 and “Croatian Mountaineers” Lodge 745 Scholarship Fund;Mary E. Roper Fund; “St. Vid” CFU Lodge 307 West Brownsville Pennsylvania Fund; Mary Krilich Joyce Fund; Zumberak Lodge 859 James & Goldie Malone Endowment Fund; Charlotte Muzar Endowment Fund; Joseph Rukavina Family Scholarship Fund;Milan J. & Mark S. Pavlovich Memorial Scholarship Fund; Mrkonic Family Fund;Heritage Benevolent and Pleasure Club; Louise Bert Scholarship Endowment Fund;Jeannette Mance Sharpe Fund (In Memory of Parents John & Cecilia Mance);Mr. & Mrs. Vincent & Helen Maljevac Fund; Ignac & Lucille Stiglich Scholarship Fund; Joseph M. Ivcevich Family Endowment; George and Barbara Baine Fund.

Budućnost Hrvatske bratske zajednice Amerike, sudeći prema obrazovnom programu za stipendiranje mladih američkih Hrvata – zasigurno ima perspektivu u najrazvijenijoj zemlji svijeta kakve su Sjedinjene Američke Države u kojima naraštajima žive brojni hrvatski iseljenici.

Tekst: Vesna Kukavica