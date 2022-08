Oproštaj fra Marka Puljića s Hrvatima u Norvalu

Fra Marko Puljić ovih dana oprostio se od svojih župljana u Norvalu s kojima je proveo 12 godina. Na župi Kraljice Mira naslijedio ga je fra Robert Kavelj, dosadašnji župni vikar, kojeg je pak zamijenio fra Stipe Rotim

Nakon što je na svibanjskom kapitulu Hrvatske franjevačke kustodije Svete Obitelji u Chicagu izabran za kustosa, fra Marko Puljić ovih dana oprostio se od svojih župljana u Norvalu s kojima je proveo 12 godina. Na župi Kraljice Mira naslijedio ga je fra Robert Kavelj, dosadašnji župni vikar, kojeg je pak zamijenio fra Stipe Rotim.

Svi odlasci uvijek su vrlo emotivni, posebno među svećenicima u hrvatskoj dijaspori…

“Što reći o takvoj moralnoj i intelektualnoj veličini, našem donedavnom župniku, sadašnjem kustosu fra Marku Puljiću? Hvala za sve što ste učinili za naše Hrvatsko franjevačko središte, a posebno za našu župnu zajednicu Kraljica mira, hvala što ste u svom mandatu uspjeli osigurati nam status župe”, pišu Hrvati iz Norvala.

Fra Marko Puljić rođen je 3. listopada 1954. godine u Vranjevićima u Hercegovini. U rodnom mjestu završio je osnovnu školu, a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Splitu. Franjevcem je postao 1973. u franjevačkom samostanu na Humcu. Filozofsko-teološke znanosti studirao je u Sarajevu i Augsburgu, gdje je diplomirao i zaređen za svećenika 9. kolovoza 1981. godine.

U domovini je djelovao na župi Sv. Petra i Pavla u Mostaru (1981. – 1983.). Dana 23. ožujka 1983. došao je u Sjedinjene Američke Države gdje je imenovan župnim pomoćnikom u župi Sv. Ćirila i Metoda u New Yorku i tamo je ostao do 1989.

Nakon New Yorka otišao je za župnika u Milwaukee, a pet godina kasnije, 1994., za župnika u New York. Od rujna 2000. do srpnja 2001. godine bio je župnik župe sv. Lucije u Troyu.

