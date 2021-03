Općinska smotra recitatora Pjesniče naroda mog online

Natjecanje recitatora će biti održano u tri dobne skupine: mlađi (učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole), srednji (učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole) i stariji uzrast (srednjoškolci). Snimka održane online smotre bit će objavljen na You Tube kanalu Gradske knjižnice Subotica

U cilju zaštite i sigurnosti svih sudionika te zbog nepovoljne i nepredvidljive epidemiološke situacije vezane uz COVID-19, Općinska smotra recitatora Pjesniče naroda mog bit će održana u petak, 19. ožujka (umjesto 12.) virtualno, putem ZOOM platforme, u Subotici.

Kako bi svi sudionici smotre imali iste uvjete, potrebno je bilo snimiti recitatora kako kazuje recitaciju i snimku poslati najkasnije do 16. ožujka isključivo na sljedeći e-mail: gbibliotekasubotica@gmail.com ili, ako su u pitanju veći fileovi, putem aplikacije https://wetransfer.com/.

Kao i prethodnih godina, natjecanje recitatora će biti održano u tri dobne skupine: mlađi (učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole), srednji (učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole) i stariji uzrast (srednjoškolci). Snimka održane online smotre bit će objavljen na You Tube kanalu Gradske knjižnice Subotica.

Viša razina natjecanja (Zonska smotra) također će biti održana online po istom principu 24. ožujka 2021. godine. (ZKVH)