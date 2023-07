Od petka, 21. do nedjelje, 23. srpnja uspješno su održani 16. Dani iseljenika otoka Unije

Sloga i zajednički trud s veseljem na licima, odlike su vijeća mjesnog odbora Unije, mnogobrojnih Unijana, iseljenika/povratnika na Unijama, mještana čiji su pradjedovi otišli za Merike, a djedovi i unuci se vratili te vikendaša koji rado sudjeluju organizaciji.

Od velikih do malih, svi su vrijedno sudjelovali i uživali u svim aktivnostima. Prvi dan u petak 21. srpnja ujutro je bila utrka u veslanju na daskama sup za djecu do 14 godina, zatim po dolasku katamarana poznata unijska alka sa kariolama za djecu i odrasle. Slijedila je promocija knjige „Svjetionički libar mali“, monografija kronološki prikaz moderne farologije na hrvatskom i engleskom jeziku povodom proslave 150. obljetnice unijanskog svjetionika Vnetak.

U subotu 22. srpnja ujutro dječica su s velikim entuzijazmom trčala kros u više grupa po dobi, a kasnije se razrezala torta u čast svjetioniku uz izložbu Vnetak 1873-2023 u Galeriji Torać (nekada mlin za masline) te se ujedno razgledala i stalna postava etnografske zbirke obitelji Karniš na prvom katu Galerije. Uslijedila je dodjela medalja i zahvalnica. Uz nastup benda uživo, ribe na gradele i ples, a usprkos prolaznim neverama, proslava se odužila dugo u noć.

Tekst i fotografije: Renata Garbajs