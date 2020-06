Odlazak dirigenta i diplomata Nikole Debelića

Maestro je bio prvi veleposlanik RH u Rumunjskoj (1992. – 1996.), gk RH u Perthu u Zapadnoj Australiji (1997. – 2000.), prvi počasni doktor Muzičke Akademije u Bukureštu, počasni doktor Muzičke Akademije u Cluj – Napoci, počasni građanin grada Cluj – Napoca i hrvatskih općina Karašova i Lupac

Nikola Debelić, hrvatski dirigent i diplomat, dugogodišnji ravnatelj i dirigent Dubrovačkog simfonijskog orkestra, preminuo je 28. lipnja u 86. godini života. Rođeni Zagrepčanin dirigiranje je diplomirao 1958. na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, gdje je i magistrirao 1966. Usavršavao se u Austriji (Mozarteum, kod L. Matačića) i SAD-u (New York, kod J. Parlea). Djelovao u Sarajevu (korepetitor i dirigent Opere), a od 1970 -ih kao dirigent pretežito u Hrvatskoj (Gradski orkestar Dubrovnik, dirigent Opere HNK u Zagrebu). Utemeljitelj (1987.) i umjetnički ravnatelj Istarskoga simfonijskoga orkestra te Istarskoga glazbenog ljeta (1991.) u Puli. Istodobno je bio profesor dirigiranja (od 1987.) i dekan (od 1991.) na Pedagoškom fakultetu u Puli.

Godine 1992. imenovan je veleposlanikom RH u Rumunjskoj, a potom generalnim konzulom RH u Perthu u Australiji.

Maestro Debelić bio je na čelu Dubrovačkog simfonijskog orkestra od 1971. do 1979. godine. U to vrijeme, godine 1975. i 1978., u suradnji s Agencijom Columbia Artists Man iz New Yorka, organizirao je višemjesečne turneje sa solistima kao što su Ivo Pogorelić, Valter Dešpalj, Vladimir Krpan i drugi, po SAD-u i Kanadi što su vjerojatno najopsežnije turneje jednog hrvatskog, tada i jugoslavenskog, orkestra u SAD-u.

Prva, održana 1975. godine u trajanju od dva mjeseca s 45 održanih koncerata, požnjela je velik uspjeh kod američke publike i kritike. Uspjeh druge turneje je, prema Debelićevim riječima, bio ravan uspjehu prve. Gradski orkestar je 6. siječnja 1978. godine s pijanistom Ivom Pogorelićem poletio za Sjedinjene Američke Države, gdje je na poziv produkcijske kuće CAMI u svega dva i pol mjeseca održao 55 koncerata. Tada 19-godišnji Ivo Pogorelić je s Orkestrom nastupao na prvom dijelu turneje, dok je Vladimir Krpan svirao u drugom dijelu, a još dva solista bili su tada mladi članovi DSO-a violinist Sandy Cobenzl i klarinetist Ratimir Bošnjak. DSO je još ranije, 1974. godine, bio na europskoj turneji u Švicarskoj, Njemačkoj, Belgiji i Nizozemskoj u okviru programa međudržavne kulturne suradnje.

Bio je prvi veleposlanik RH u Rumunjskoj (1992. – 1996.), generalni konzul RH u Perthu u Zapadnoj Australiji (1997. – 2000.), prvi počasni doktor Muzičke Akademije u Bukureštu, počasni doktor Muzičke Akademije u Cluj – Napoci, počasni građanin grada Cluj – Napoca i hrvatskih općina Karašova i Lupac.

Ispraćaj će biti na Krematoriju na zagrebačkom Mirogoju u četvrtak, 2. srpnja u 12 sati. (https://dubrovackidnevnik.net.hr/)