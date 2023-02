Odabrani stipendisti za e-tečaj hrvatskoga jezika HiT-1

Svim dragim kandidatima koji su poslali svoje prijave za e-tečaj hrvatskoga jezika HiT-1 u akademskoj godini 2022./2023. za proljetni i jesenski tečaj zahvaljujemo i čestitamo izabranim polaznicima! (Dear scholarship candidates for the University of Zagreb online Croatian language course, congratulations to the selected candidates!).

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj kojim je dodijeljeno 10 stipendija za hrvatski internetski tečaj za početnike HiT-1, kandidatima hrvatskoga podrijetla iz Južne Amerike koji žive izvan Republike Hrvatske.

Komisija za odabir stipendista koji će pohađati tečaj hrvatskoga jezika HiT-1 donijela je odluku 15. veljače 2023. o odbairu sljedećih polaznika:

Ana Sincich, country: Argentina, semester: spring

Karen Elizabeth Gonzales Cvitkovic, country: Peru, semester: spring

María Francisca Luza Miric, country: Chile, semester: spring

Natalia Maldonado Teran, country: Bolivia, semester: spring

Jesús Tomás Fluss, country: Argentina, semester: spring

Mateo Pulfer, country: Argentina, semester: autumn

Ximena Paz Zarza del Puerto, country: Paraguay, semster: autumn

Mirko Iván Mihalec, country: Argentina, semester: autumn

Diego Rolando Oviedo Zuñiga, country: Bolivia, semester: autumn

Mariana Oviedo Zuñiga, country: Bolivia, semester: autumn

Članovi Komisije:

Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, voditeljica Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture

dr. sc. Marija Bošnjak, zamjenica voditeljice Škole i e-lektorica hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Zagrebu

Heli Hajdić-Nikolić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu

Srdačno vas pozdravljamo u ime rektora prof. dr. sc. Lakušića i želimo vam uspješno učenje hrvatskoga jezika!

Tekst: Sveučilište u Zagrebu