Odabrane najljepše oblikovane hrvatske knjige objavljene u 2020. godini

Ukupno će se 18 hrvatskih književnih naslova natjecati za titulu najljepše oblikovanih knjiga svijeta međunarodnog sajma knjiga u Leipzigu, odabranih među rekordnih 210 izdanja prijavljenih na natječaj Hrvatska lijepa knjiga 2020. Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu https://www.nsk.hr/.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu zaključila je natječaj Hrvatska lijepa knjiga za 2020. godinu, koji je raspisala na poziv Zaklade Stiftung Buchkunst radi odabira najljepše oblikovanih hrvatskih knjiga za međunarodni natječaj “Best Book Design from all over the World” te za izložbu Book Art International.

Sajam u Leipzigu zbog epidemiološke situacije ove se godine neće održati, no natječaj “Best Book Design from all over the World” bit će upriličen te će međunarodni ocjenjivački sud odabrati najljepše oblikovane knjige svijeta, za što će se natjecati i knjige hrvatskih nakladnika.

Na ovogodišnji je natječaj pristiglo rekordnih 210 izdanja, a ocjenjivački sud, u čijemu su sastavu bili akademski slikar – grafičar i akademski snimatelj Luka Gusić, akademski slikar – grafičar Danijel Srdarev, izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević te viša kustosica Maja Karić, djelatnica Grafičke zbirke NSK, izabrao ih je 18.

Za titulu najljepše oblikovane knjige svijeta natjecat će se, tako, romani “Sinovi, kćeri” Ivane Bodrožić (Corto Literary d.o.o, Hermes naklada, dizajn/grafičko oblikovanje/Ilustracije: Ivana Pamuković) i “Vošicki” Marka Gregura (Hena com, dizajn/grafičko oblikovanje/Ilustracije: Jasna Goreta), te zbirke poezije “Cetinjski rukopis” Branka Čegeca (Meandar media, dizajn/grafičko oblikovanje: Božidarka Brnas) i “Divlje i tvoje” Olje Savičević Ivančević (Fraktura, dizajn/grafičko oblikovanje/Ilustracije: Danijel Žeželj), kao i knjige “Heimweh / Domotužje” Hermana Hessea (Školska knjiga, dizajn/grafičko oblikovanje: Danijela Karlica-Žilić) i “Dalma od tisuću kamenčića” Silvije Šesto (Semafora, dizajn/grafičko oblikovanje: Nina Ivanović).

Odabrane su i po dvije knjige Umjetničke organizacije Oaza, “Kućni duhovi” Dubravke Ugrešić (dizajn/grafičko oblikovanje: Ivana Borovnjak) i “Mama, mogu sama!” Dine Pešuta (dizajn/grafičko oblikovanje: Nina Bačun i Roberta Bratović), Sandorfa – “Glasgow” Thanosa Gogosa (dizajn/grafičko oblikovanje: Nikša Eršek) i “Nasmijati psa i sedam novih priča” Olje Savičević Ivančević (dizajn/grafičko oblikovanje: Nikša Eršek), te Malih zvona, “Muha u ateljeu Ivana Kožarića” Sanje Lovrenčić (Mala zvona i Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, dizajn/grafičko oblikovanje: Ivana Čukelj i Korina Zbukvić) i “Svjetlana i sni o letu” Dominika Vukovića (dizajn/grafičko oblikovanje: Ivana Čukelj i Korina Zbukvić).

Najljepšima u 2020. ocijenjena su i izdanja “ARS ET VIRTUS. Croatia-Hungary: 800 years of shared cultural heritage” Marine Bagarić, Dragana Damjanovića i Petre Vugrinec (Galerija Klovićevi dvori, dizajn/grafičko oblikovanje: Studio Bilić_Müller), “MADE IN: Crafts and Design Narratives”, (OAZA, MUO, MAO, Nova Iskra, Mikser, Werkraum Bregenzerwald, dizajn/grafičko oblikovanje: Ivana Borovnjak, Ana Marija Poljanec), “The Collegiate Church of St Blaise in Dubrovnik” grupe autora (ArTresor naklada, Dubrovačka biskupija, Zborna crkva sv. Vlaha, Institut za povijest umjetnosti, dizajn/grafičko oblikovanje: Franjo Kiš), “Predi predi hći moja, Vodič za djecu” Mirjane Margetić (Etnografski muzej Istre/Museo etnograico dell’Istria, dizajn/grafičko oblikovanje: Tina Erman Popović – Lastik studio), “Sinagoge – Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj / Studies on the architecture of synagogues in Croatia” Zlatka Karača (UPI-2M PLUS, Arhitektonski fakultet Zagreb, dizajn/grafičko oblikovanje: Nedeljko Špoljar) i “Slikar u kazalištu – Zlatko Kauzlarić Atač” Martine Petranović (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – HAZU, Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH, dizajn/grafičko oblikovanje: Mario Aničić).

Nakon međunarodnog natječaja “Best Book Design from all over the World” i izlaganja na sajmu u Frankfurtu u okviru izložbe Book Art International, odabrane knjige postat će dio fonda Njemačkog muzeja za knjigu i pismo (Deutsches Buch- und Schriftmuseum) u Leipzigu, koji djeluje u sklopu Njemačke nacionalne knjižnice (Die Deutsche Bibliothek). (Hina)